عبدالله السدحان يكشف موعد عرض أحدث مسلسلاته ويستعد مبكرًا للمنافسة في رمضان 2022

عبدالله السدحان النجم السعودي الكبير يستعد لعمل درامي جديد في الفترة القادمة، وذلك بعد نجاح أعماله التي عرضت في شهر رمضان الماضي على أكثر من شاشة ومنصة رقمية.

عبدالله السدحان يكشف عن أحدث أعماله الدرامية وموعد عرضه

عبدالله السدحان نشر عبر حسابه على "تويتر" تدوينة كشف من خلالها عن خطته الدرامية في الفترة القادمة، حيث أوضح مشاركته في عمل درامي جديد لم يكشف عن تفاصيله لكن أوضح الفنان السعودي أن العمل عليه متواصل من أجل الانتهاء منه في أسرع وقت من أجل عرضه في منتصف العام، وذلك بعدما شارك عبدالله السدحان في أكثر من عمل درامي خلال شهر رمضان الماضي فكتب النجم السعودي: "ودعنا شهر فضيل وانتهت الدورة الرمضانية التلفزيونية او ما يسمى السباق الدرامي، للأحبة تبقى لدي مشروع عمل درامي أن الله وفق يجب انهاءه ليتم عرضه وسط العام ".

عبدالله السدحان يستعد لدراما رمضان 2022 مبكرا

عبدالله السدحان أكد على رغبته في التفرغ بشكل كامل في الفترة القادمة من أجل التحضير للموسم الرمضاني القادم في عام 2022، والذي يحتاج لمجهود ووقت كبير، فكتب عبدالله السدحان: "ساتمكن من التفرغ لما يسمى بالدورة الرمضانية 2022"، عبدالله السدحان قد انتقد بعض الأعمال الدرامية المحلية بسبب ضعف لغة الحوار في هذه المسلسلات، وأكد أن الدراما السعودية في حاجة للتطوير، كما أشار أن هذا لا يقلل من قيمة الأعمال لكون الدراما المحلية لا تزال في مرحلة التطوير.

فكتب عبدالله السدحان عبر حسابه على "تويتر" تدوينة قال فيها: "من متابعتي لبعض الاعمال و تجربتي في الاعمال الرمضانية الماضية، اذا اردنا المقارنة مع اعمالنا المحلية السابق منها و الحالي نحن ضعيفين في الحوار ولا ابرئ نفسي، نملك سيناريو وحدث و قصة لكن حوار محلي ركيك غير مشوق ينقصه الصياغة الادبية لتكتمل المنظومة ، سبق وقلت لازلنا نتعلم".

آخر أعمال الفنان عبدالله السدحان

عبدالله السدحان قدم في شهر رمضان 2021 مسلسل "الديك الأزرق" الذي عرض على قناة SBC السعودية بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان بيومي فؤاد، كما عرض له ايضا مسلسل "شليوي ناش" الذي شارك في بطولته جمع كبير من نجوم الدراما الخليجية على رأسهم الفنان يعقوب عبدالله ،ولطيفة المجرن، ومرام البلوشي، وعبدالإمام عبدالله، وشهد سليمان، وفوزي القاضي، والعمل من تأليف عبدالله السعد، وإخراج عيسى ذياب.

يذكر أن الفنان ناصر القصبي وعبدالله السدحان النجمان الأشهر في الدراما الخليجية سوف يعود كل منهما للمشاركة في عمل فني قريبا، وذلك بعدما تم الكشف عن التحضير لعمل برعاية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية من بطولتهما وسوف يتم عرضه على قناة "mbc".