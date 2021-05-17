داليا مبارك تكشف عن صور جديدة لطفلتها الثانية "جاز" والنجوم يقدمون التهاني

داليا مبارك النجمة السعودية قررت الكشف عن الصور الأولى لابنتها الثانية "جاز" التي رزقت بها قبل أيام قليلة، وسط تهنئة قطاع كبير من جمهورها الذين عبروا عن مدى إعجابهم بملامح طفلتها الصغيرة وتمنوا لها السعادة والصحة.

صور جديدة لابنة داليا مبارك الصغرى

داليا مبارك نشرت عبر حسابها على انستجرام مجموعة صور من استقبالها لابنتها جاز، خلال تواجدها في المستشفى وبعد خروجها أيضًا، كما أظهرت الصور وجود زوجها وهو يحمل ابنته، إضافة إلى ابنتهما الكبرى التي تتأمل شقيقتها.

النجوم يقدمون التهاني لداليا مبارك

كما كشفت الصور عن الهدايا الفخمة التي تلقتها النجمة السعودية بعد ميلاد طفلتها الثانية، ووجهت الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليها وعلى طفلتها، ولاقت الصور التي نشرتها داليا تفاعل وإعجاب قطاع كبير من الجمهور والأصدقاء، ومن بينهم الإعلامية لجين عمران التي علقت قائلة: "حبيبتي ألف حمدلله على سلامتك وسلامة البيبي.. تتربى في عزكم والله يجعلها من مواليد السعادة".

علي نجم علق كذلك وقال: "الحمد لله على سلامتك وسلامة جاز.. تتربى في عزكم يارب"، فيما كتبت لها فرح الصراف: "حمد لله على سلامتك"، أما الفنانة أميمة طالب فكتبت: "الحمد لله على سلامتك حبيبة قلبي تتربى في عزكم ويجعلها من الذرية الصالحة".

داليا مبارك تحتفل بقدوم طفلتها الثانية

الجدير بالذكر أن داليا مبارك قد أعلنت عن ولادة ابنتها الثانية "جاز"، وذلك بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر، ونشرت داليا صورة عبر خاصية ستوري على انستجرام وأعلنت بها استقبال مولودتها الثانية ونشرت صورة أخرى على حسابها بـ"سناب شات"، أظهرت بها يدها وعلقت "الحمد لله".

وكشفت أيضاً داليا مبارك في إعلان خبر ولادتها عن سر تسمية ابنتها "جاز"، وهو نسبة إلى موسيقى الجاز، والتي يبدو انها النوع الموسيقي المفضل لدى داليا مبارك، وتلقت داليا رسائل التهاني والمباركات من جمهورها بعد إعلان ولادتها، وكذلك احتفل زوجها بالحدث السعيد، ونشر فيديو عبر صفحته بانستقرام، وظهر به وهو يحمل مولودته الجديدة ويدللها.

وكانت النجمة السعودية قد نشرت مؤخرًا عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور تظهر فيها بحملها في الشهور الأخيرة، وقد ارتدت الفنانة داليا مبارك فستان أبيض طويل أظهر بشكل واضح حملها وبطنها المنتفخ، كما نالت الصور اهتماما كبيرا من قبل متابعي الفنانة التي عبرت عن سعادتها بسبب الحمل وعن مشاعر الحب التي تعيشها في انتظار مولودها الجديد، كما نشرت داليا مبارك أيضا عدة صور من جلسة تصوير خضعت لها مع طفلتها لي لي، للإعلان بطريقة مميزة عن حملها الثاني مؤخراً، قبل أن تستقبل ابنتها "جاز".