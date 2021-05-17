عاصي الحلاني يطرح كليب "حبيبي" مع نجله الوليد.. لقطات مؤثرة وأجواء مرحة

عاصي الحلاني طرح اخيراً الديو المنتظر مع نجله الفنان الشاب الوليد بعنوان "حبيبي" على طريقة الفيديو كليب حيث تأتي الأغنية ضمن ألبومه الجديد "كل الفصول"، وتضمن الكليب اجواء مرحة ولقطات مؤثرة بين عاصي الحلاني ونجله الوليد، فتابعوا معنا التفاصيل.

عاصي الحلاني بديو غنائي مع نجله الوليد

النجم اللبناني عاصي الحلاني أهدى جمهوره مع اجازة عيد الفطر 2021 كليبه المنتظر مع نجله الوليد الحلاني بعنوان "حبيبي"، وظهر الثنائي في الكليب بأجواء مرحة، كما ظهرا بلقطات عكست العلاقة الودية بينهما وجسدت عمق الصداقة والترابط بين الوالد وابنه.

ويعتبر هذا الديو الأول بين عاصي الحلاني ونجله في أغنية خاصة مصوّرة على طريقة الفيديو كليب، بينما كان الثنائي شاركا أكثر من مرة بتأدية أغاني على المسرح والحفلات.

تم تصوير الكليب في دبي تحت إشراف المخرج أحمد منجد، وتعاون عاصي في الديو مع الشاعر نزار فرنسيس الذي وضع الكلمات والملحن عادل العراقي، والموزع الموسيقي طوني سابا، أما الإيقاعات فهي لسليمان دميان.

ولاقى الديو تفاعلا واسعا من الجمهور الذين أشادو بفكرة الكليب والأغنية المشتركة بينهما الى جانب اللقطات التي تضمنت الكليب، كما أشادوا بصوت الوليد الحلاني معتبرين بأن صوته يشبه كثيرا والده حيث يسير على خطاه في عالم الغناء والنجومية.

تفاصيل ألبوم عاصي الحلاني الجديد "كل الفصول"

عاصي الحلاني كان قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "كل الفصول" عبر المنصّات الرقميّة في أول ايام عيد الفطر السعيد ليكون بمثابة هديّة منه لجمهوره، والألبوم من إنتاج شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

الألبوم يتضمن 11 أغنية "حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي" وهي بلهجات متنوعة بين المصري، اللبناني، الخليجي، البدوي والعراقي.