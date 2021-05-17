النجوم يحتفلون بعيد ميلاد عادل امام الـ 81 : "كل سنة وانت بتسعدنا"

عادل امام يشعل اليوم شمعة عيد ميلاده الـ 81 وسط بهجة زملائه الفنانين الذين احتفلوا بهذه المناسبة من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا، وكتبوا له أجمل المعايدات التي تمنوا فيها بأن يطيل الله بعمر ويمنحه الصحة ليبقي ايضا مصدر السعادة لهم، فيما استذكر البعض منهم المواقف التي جمتعهم به وأشادوا بمسيرته الفنية والتاريخية، فدعونا نلقي نظرة معكم على أبرز احتفالات النجوم بعيد ميلاد عادل امام والتهاني التي قدموها لهم بهذه المناسبة.

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد عادل امام الـ 81

الفنانة ​هالة صدقي كانت السباقة في توجيه معايدة لزميلها​ النجم ​عادل إمام​ بمناسبة عيد ميلاده، فنشرت صورة تجمعهما من خلال حسابها الشخصي على انستغرام وكتبت له :"زعيمنا الفني ورمز مهم جدا لمصر كل سنة وانت طيب ودائما بتسعدنا بتاريخك المشرف".

الفنان صلاح عبدالله‏ شارك جمهوره عبر الفيسبوك بصورة طريفة وهو يقبل فيها رأس عادل امام وأرفقها بتعليق طريف كتب فيه :"باسِتك العافية والسعادة، مع إن أنا اللي غلطت في حقك لكن الكبير كبير برضو والمسامح كريم، قولوا لنجم النجوم كل سنة وإنت دايماً بخير وإحنا هنقوله كل سنة وإنت نجمنا وحبيبنا وعمنا وصاحبنا، وكل عام وإنت #عادل_إمام".

الفنانة رانيا يوسف عايدت الزعيم متمنية له دوام الصحة فكتبت له على تويتر :"كل عام وانت بخير يا زعيم وعيد سعيد دائما وانتا معانا"، كذلك هنا الفنان نضال الشافعي، الزعيم بيوم مولده، فنشر صورة له برفقته وعلق قائلا: "كل سنة وحضرتك طيب وبصحة وسعادة يا زعيم، كان لي الشرف إني اشتغلت مع حضرتك قيمة وقامة فنية عظيمة، ربنا يخليك لينا والعمر كله ليك".

الفنان مصطفى مختار عايد الزعيم على طريقته بشكل مرح فنشر صورة له وعلق عليها :"كل سنه وحضرتك طيب يا عظمه يا غول يا وحش يا جامد يا اول يا فارق يا ضاحك يا باكي يللي مفيش منك ومجاش زيك".

الفنانة منى ممدوح هنأت عادل إمام ايضا ونشرت مجموعة صور تجمعهم عبر حسابها على موقع "انستجرام" ونشرت عبر "انستجرام" صورة لها برفقته واستعادت ذكرياتها معه مشيدة به فكتبت "‏عمري ما هنسى أبداً وقفتك جنبي ودعم موهبتي وأحلى عمر ووقت اتعلمت منك الكتير وليسه بتعلم وفاكرة نصايحك ".

كما احتفلت "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" التي يديرها تامر مرسي بعيد عادلل امام فنشرت احد مقاطع الفيديو له وتوجهت بالمعايدة التي جاء فيها :"النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد الزعيم السبب في ضحكتنا و سعادتنا بكل افلامه و اعماله الدرامية كل سنة و انت طيب و معانا دايما يا زعيم "

وايضا نشر الفنان محمد امام صورة لوالده عبر انستغرام وعايدها فيها مذكرا الجمهور بيوم مولد والده، فإنهالت التعليقات والمعايدات في التعليقات عليه من قبل الجمهور والمشاهير وبينهم هنا الزاهد وداليدا خليل وغيرهم والذين تمنوا السعادة والصحة لنجم الكوميديا العربي.

عادل امام ومسيرة فنية حافلة بالعطاءات

عادل إمام الذي يتم عامه الـ ٨١ اليوم، ولد وُلد 17 مايو من عام 1940، ويعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي. بدأت شهرته في مرحلة السبعينيات من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب".

وحققت أعمال إمام أعلى الايرادات في تاريخ السينما المصرية في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، كما شكّل النجم ثنائية مع باقة من النجوم أبرزهم سعيد صالح وأحمد راتب ويسرا ولبلبة.

قدّم للسينما أهم المشاريع، وفي المسرح اشتهر بـ "الواد سيد الشغال" و "الزعيم" و "مدرسة المشاغبين" وعرضت تلك المسرحيات لسنوات طويلة وما يزال عادل امام في تألقه وأوجه الفني حيث قدم العام الماضي مسلسل "فالنتينو" اذا تناوب خلال السنوات الفائتة على تقديم المسلسلات في مواسم دراما رمضان، لكنه إرتاى هذا العام إخذ استراحة بعد متاعب صحيّة خاصة في ظل ازمة انتشار كورونا.