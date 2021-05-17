في عيد ميلاد الزعيم الـ81 .. مواقف طريفة وثقت "عشرة العمر" بين عادل إمام وسمير غانم

عادل إمام النجم المصري الشهير الملقب بالزعيم، يحتفل اليوم الإثنين 17 مايو بعيد ميلاده الـ81، حيث تصدر اسمه الترند بسبب تهاني الجمهور له في هذا اليوم المميز، حيث تداول الجمهور العديد من الصور واللقاءات النادرة له والتي تحدث فيها عن تفاصيل حياته.

نصيحة عادل إمام لسمير غانم

كما استعاد البعض العديد من المواقف الطريفة والتي تتسم بالمحبة، التي جمعته بصديق عمره النجم سمير غانم، كما تمنوا للثنائي دوام الصحة والعافية.

مواقف عديدة وطريفة جمعت الثنائي في كواليس بعض من أعمال كل منهما، وتم تداولها من تصريحاتهما التي صرحوا بها مسبقًا، حيث إن سمير غانم كشف من قبل عن النصيحة التي قدمها له صديقه عادل إمام، وهي أن يقوم غانم بتحويل كل ما يملكه من مال إلى دولار، إلا أن الأخير لم ينفذ النصيحة بالرغم من أهميتها من وجهة نظره.

سمير غانم يستعين بعادل إمام

عادل إمام كان قد ساعد سمير غانم في بداية كل منهما، حيث إنه كان بديلًا للفنان الراحل الضيف أحمد في إحدى حفلات فرقة ثلاثي أضواء المسرح، فبسبب ذهاب أعضاء الفرقة متأخرين، وارتباط الضيف أحمد بتصوير عمل آخر، استعان غانم بصديقه الذي تعاطف مع الفرقة وذهب معهم الحفل ليقول جملة واحدة فقط دوت الخليج "دكتور الحقني"، ولفت سمير غانم إلى أن عادل إمام تعرض لمواقف طريفة خلال هذا اليوم خاصة وأنه كان وجها غير معروف، لكنه تماسك واستكمل الدور بشكل طبيعي.

عادل إمام يرحب بصديق عمره في كواليس "عوالم خفية"

النجومية التي جمعت كل من عادل إمام وسمير غانم لم تجعل كل منهما متمسكًا بالظهور بمفرده في أعماله، ولكن الصداقة كان لها رأي آخر حيث استعان عادل إمام بصديقه في مسلسل "عوالم خفية" في أحد الأدوار الشرفية، وهو ما قوبل بحالة حفاوة من قبل الجمهور، وسعادة من الثنائي الكوميدي، حيث أكد سمير غانم وقتها أنه شارك كضيف شرف في المسلسل لأسباب مختلفة، منها أنه كان مشتاقًا لعادل إمام، وكان العمل فرصة لرؤيته والجلوس معه، واستعادة الذكريات، إضافة إلى المشهد نفسه الذي نال إعجاب سمير غانم، وبعد الانتهاء من المشهد احتفل عادل إمام بوجود صديق عمره معه ليسانده في مسلسله ووجه الشكر له أمام جميع العاملين.

عادل إمام بالرغم من غيابه في رمضان الماضي عن المشاركة في الموسم الدرامي، إلا أن الجمهور عبر عن اشتياقه له والتأكيد على أن الموسم ينقصه شيء بغيابه، وكان آخر أعمال الزعيم هو مسلسل "فلانتينو" الذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ورانيا محمود ياسين وغيرهم، وإخراج رامي إمام.

