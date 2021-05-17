أحمد السقا يحرج مها أحمد بعد تصريحاتها الصادمة: "أختي العزيزة"

أحمد السقا كان محل اهتمام الجمهور خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تصريحات الفنانة المصرية مها أحمد عنه، والتي تسببت في انتقادات قطاع كبير من جمهورها وزملائها لها، حيث اتهمت السقا بكونه لم يقف بجانبها في أزمتها بعد عدم استعانة المنتجين بها في الأعمال الدرامية.

أول تعليق من أحمد السقا على أزمته مع مها أحمد

أحمد السقا بالرغم من أنه تجاهل الحديث عن الأمر طوال الأيام الماضية إلا أنه قرر التعليق قبل قليل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، لينهي بذلك الجدل الحاصل حول تصريحات مها أحمد ضده.

أحمد السقا في تدوينته التي وجهها لمها أحمد وقال: "العشرة بتحكم الواحد.. والعيش والملح عقد.. وعفى الله عما سلف يا أختي العزيزة مها"، وهو ما لاقى تفاعل كبير من الجمهور المتابع لأحمد السقا وأشادوا بموقفه تجاه تصرفات زميلته وزوجة صديق عمره الفنان مجدي كامل، فيما اعتبر البعض أن تدوينة أحمد السقا بمثابة موقف محرج لمها أحمد بعد الفيديو الذي شاركته مع الجمهور لتؤكد فيه على انتقادها لأحمد السقا وأمير كرارة بعد الجدل الحاصل بسبب مسلسلهما "نسل الأغراب"، خاصة وأنها لم تعتذر عما بدر منها بالرغم من الانتقادات التي تلقتها لكنها شددت على تمسكها برأيها.

مها أحمد تثير الجدل بتصريحاتها عن أحمد السقا وأمير كرارة

وكانت مها أحمد قد انتقدت أحمد السقا ووصفته بـ"الندل" كما انتقدت أمير كرارة واتهمت الثنائي بأنهما لم يقوما بمساعدتها في محنتها، وذلك عن طريق ترشيحها لبعض الأدوار في أعمال كل منهما، بالرغم من طلبها منهما ذلك بشكل مباشر، وهو ما جعل والدة وشقيقة أحمد السقا يقومان بالهجوم عليها وانتقاد تصريحاتها والدفاع عن السقا ومواقفه الإيجابية مع زملائه.

أمير كرارة يرد على مها أحمد

فيما قرر أمير كرارة أن يعيد نشر تدوينات زملائه ومتابعيه التي تشيد به وبرقي تعامله معهم، كما قرر إنهاء الجدل مع مها أحمد حيث علق على تدوينة الفنان أحمد التهامي والتي تطالبه بالتصالح معها، فقال أمير: "مها أختي ومجدي أخويا وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلا الموقف دا ماحصلش، وبرضه مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي واخونا".