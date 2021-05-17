مركز التعلم بالمتحف الوطني يختتم سلسلة من حلقات العمل الفنية بالتعاون مع «بي. بي. عُمان»

بدعم من شركة بي. بي. عمان، اختتم المتحف الوطني ممثلاً بمركز التعلم سلسلة من حلقات العمل الفنية الافتراضية قامت بتقديمها الدكتورة نجلاء السعدية – أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية بجامعة السلطان قابوس. هدفت حلقات العمل إلى تعريف المشاركين بهذه الفنون، نشأتها وتاريخها، بالإضافة الى تشجيع المشاركين لإنتاج وإخراج أعمال فنية مميزة باستخدام أدوات ومواد مختلفة وتقنيات متعددة.

تناولت حلقة العمل الأولى موضوع فن سكب الأكريليك، والتي استهدفت طلبة جامعة السلطان قابوس ضمن برنامج الكليات والجامعات، كما تناولت حلقة العمل الثانية موضوع فن الريزن، واستهدفت عضوات جمعية المرأة العُمانية بالسيب ضمن برنامج التعليم المستمر، وحملت حلقة العمل الثالثة عنوان فن الحفر على اللينو، والتي استهدفت طلبة جامعة السلطان قابوس ضمن برنامج الكليات والجامعات.

وعلقت شمسة الرواحية مديرة برنامج الاستثمار الاجتماعي في شركة بي. بي. عُمان: “إن الثقافة والتراث العماني التقليدي من المواضيع التي تهمنا لأنها تندرج تحت بند التعليم ضمن برامج الاستثمار الاجتماعي والتي تتبناها شركة بي.بي. عمان، ومن هنا جاءت شراكتنا المستدامة مع المتحف الوطني من خلال دعمنا لمركز التعلم وأنشطته، حيث يهدف تنفيذ هذه الأنشطة على إثراء وتطوير البرامج التعليمية المقدمة من مركز التعلم، والتي نسعى من خلالها الى مد جسور التواصل مع مختلف شرائح المجتمع المحلي والدولي بإضافة زاوية من الفن والإبداع لتعزيز الوعي بالتراث العماني. “

صرحت أمينة العبرية رئيسة مركز التعلم بالمتحف الوطني عن سلسلة حلقات العمل الفنية قائلة: “تهدف سلسلة الحلقات الفنية، ضمن البرامج التعليمية التي ينفذها المركز، إلى رفع الوعي العام بالتراث الثقافي لعُمان، وغرس القيم العُمانية النبيلة، وتقديم الفن لتنمية روح الابداع والابتكار لدى المشاركين، وقد قُدمت حلقات العمل عن بُعد التزاما من المتحف بالإجراءات الوقائية من قبل اللجنة العليا للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 “.

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