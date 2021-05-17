اليوم..السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

مسقط ـ العمانية:ـ تشارك السلطنة ممثلة في وزارة التراث والسياحة، بقية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يُحتفى به سنويا في الثامن عشر من شهر مايو من كل عام وذلك منذ عام 1977م.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار مستقبل المتاحف: التعافي وإعادة التخيل، ويهدف إلى زيادة وعي العامة بدور المتاحف في تطوير المجتمع. و يختار المجلس التنفيذي للأيكوم كل عام عنوانا وتعريفا خاصا لهذه الاحتفالية.

وقد بذلت وزارة التراث والسياحة جهودا في تنفيذ عدد من الإجراءات لاستمرار العمل بالمتاحف كاتّباع الإجراءات الوقائية لكوفيد 19 مع قرار إعادة فتح المتاحف للزوّار وتفعيل الأنشطة والفعاليات في المتاحف عن بُعد والاستمرار في عقد لقاءات مع المؤسسات التعليمية لتطوير دور المتاحف في المجالات المختلفة عن بُعد والاستمرار في تدريب الموظفين من خلال الدورات وحلقات العمل عبر الاتصال المرئي، كما تمّ إيقاف استقبال طلبة المدارس.

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