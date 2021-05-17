"كلنا مننجر".. فيديو وائل كفوري يطرح أول تتر لعمل درامي في مشواره وأمل بوشوشة تعلق

وائل كفوري طرح أحدث أغانيه "كلنا مننجر" تتر مسلسل "داون تاون" الذي تم الكشف عن موعد عرضه في الأيام الماضية، وقد حققت الأغنية الجديدة ردود فعل إيجابية منذ طرحها.

طرح أغنية "كلنا مننجر" لوائل كفوري

وائل كفوري كشف عبر حسابه على "انستجرام" عن أغنية "كلنا مننجر" وهي تتر مسلسل "داون تاون" حيث نشر كلمات الأغينة الجديدة التي كتبها على المولى، ومن ألحان جمال ياسين، ورامى شلهوب، وتوزيع جمال ياسين، الشركة المنتجة للمسلسل طرحت كذلك أغنية العمل الجديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وتقول كلماتها: "كلنا مننجر منمشي بطريق ببلش خير وبيقلب شر، وانت حر هالحياة كتير بتغري وكوكبنا يلف ويدور"، وقد حازت الأغنية على إعجاب كبير من قبل الجمهور وبلغت عدد المشاهدات أكثر من 50 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

نجوم مسلسل "داون تاون" يحتفلون بأغنية "كلنا مننجر"

أغنية "كلنا مننجر" تعتبر دوت الخليج التتر الغنائي الأول لوائل كفوري والذي يقدمه لعمل درامي، لينضم لقائمة نجوم الغناء الذين قدموا عشرات التترات في السنوات الماضية، الأغنية الجديدة قد لاقت كذلك ردود فعل واسعة من قبل أبطال مسلسل "داون تاون" حيث أعاد العديد منهم نشر الأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم الإعلامية والفنانة ستيفاني صليبا، كما نشرت كذلك الفنانة أمل بوشوشة الاغنية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وعلقت عليها فكتبت: "كلنا مننجر منمشي بطريق ببلش خير بيقلب شر".

موعد عرض مسلسل "داون تاون"

مسلسل "دوان تاون" تقرر عرضه خلال الأيام القادمة حيث نشرت الشركة المنتجة له عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" تفاصيل عرضه الذي سيبدأ في 27 مايو مايو الجاري على منصة "جوي" وجاء بيان الشركة عن عرض العمل الجديد: "المسلسل اللي كلكن ناطرينه قرب!! اعملوا شير وقولوا لأصحابكم! يعرض مسلسل (داون تاون) إبتداءً من 27 ايار مايو حصرياً في عرض أول على منصة جوي".

وكان مسلسل "دوان تاون" مقرر عرضه في شهر رمضان الماضي لكن بسبب الظروف الخاصة بالتصوير تقرر تأجيل عرض العمل لما بعد رمضان، وذلك حسب ما أعلنت الشركة المنتجة، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما العربية من بينهم أمل بوشوشة، وسامر إسماعيل، وستيفاني صليبا، وسارة أبي كنعان، وعبدالمنعم عمايري، وهبة نور، والعمل من تأليف كلود أبو حيدر و محمود إدريس، وإخراج زهير قنوع.