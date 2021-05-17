المشاهير وكورونا.. رولا خرسا تشكو من الأعراض الصعبة وتطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز

ما زالت حالات كورونا بين المشاهير في حالة ازدياد وانتشار خلال تلك الفترة، حيث أعلن عدد من النجوم عن إصاباتهم خلال الساعات الماضية وكشفوا عن تفاصيل حالتهم الصحية بعد الإصابة والأعراض التي يعانون منها، كما شهدت الأيام الماضية حدوث حالة وفاة بسبب كورونا، فيما حرص الجمهور على الاطمئنان على حالة النجوم الذين أصيبوا بالفيروس قبل فترة.

وفاة عبد الكريم المهدي

الممثل اليمني عبد الكريم مهدي توفي بالأمس متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وكان مهدي يتواجد خلال الفترة الماضية في عمان، من أجل المشاركة في مسلسل "ليالي الجحملية"، الذي عرض مؤخرًا حيث قدم شخصية "حنش".

ويعتبر المهدي من أبرز الممثلين في اليمن، وامتدت مسيرته الفنية على مدار 30 عامًا، وكانت بدايته الفنية على خشبة المسرح، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها "ليالي الجمحلية"، "حاوي لاوي"، "همي همك"، بالإضافة الى العديد من الأفلام، منها "الهروب إلى الموت"، الذي حاز على المركز الثالث في مهرجان اليمن الثاني للأفلام.

معاناة رولا خرسا مع الأعراض

الإعلامية المصرية رولا خرسا أعلنت عن إصابتها بالفيروس عبر حسابها على فيسبوك، كما كشفت عن الأعراض التي عانت منها، فكتبت: "أول الاعراض كان المغص الفظيع بتبعاته.. وكانت بتحصل لي إغماءات مستمرة لأن أنا بعاني من vasovegal يعني عدم القدرة على احتمال أي الم.. (دي حالة خاصة بي يبقى ما تاخدوش دا كعرض).. بدأت بعدها الأعراض اللي بنسمع عنها.. احتقان الأنف وزكام .. عطس.. والشم نزل خمسين في المية وفقدت حاسة التذوق زي ما بيقولوا".

وأضافت: "الحقيقة عشان تعرفوا انتو مش بتبطلوا تستطعموا الاكل.. انتو بتيجي لكم قرفة فظيعة من أي أكل.. هم أطلقوا عليه فقد حاسة التذوق إنما هو وصفه الدقيق انك بتبقي مش قادر تبص للأكل.. وبالنسبة لواحدة زيي بتحترم الاكل دي كانت مرحلة صعبة وشي لا يصدقه عقل انا ما اكلش؟؟. ليه يا كورونا كدة ليه؟.. الفترة الأولى دي في الكورونا المعوية بتبقى أصعب فترة على الإطلاق.. الحمد لله إن اللي ساعدني وقتها واحد قريبي طبيب ربنا يبارك له من اول يوم قال لي لغاية ما نفهم فيه ايه ابدئي مضاد حيوي ودا اظن كان أهم سبب حجّم الموضوع".

إصابة إبراهيم فايق

الإعلامي الرياضي المصري إبراهيم فايق كشف كذلك عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: "الحمدلله.. 7 أيام مروا منذ إصابتي بكورونا.. تعرضت فيهم لأعراض كثيرة.. حرقان الصدر والكحة والتهاب الحلق واحمرار العين والصداع النصفي المؤلم وكافة أشكال تكسير الجسم.. بعض الأعراض زالت وبعضها مستمر.. أسألكم الدعاء لعل الله يهون.. ولعل تلك الأيام الثقال تمر بسلام"، وتلقى الإعلامي دعم ومساندة عدد كبير من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز

كشف بعض المقربين من النجمين عن البدء في استقرار الحالة الصحية لكل منهما بعد مرور عدة أسابيع من إصابتهما بفيروس كورونا، واستجابتهم للعلاج ووجود تحسن ملحوظ في حالتهما، وذلك بعد مرور أيام قليلة من مطالبة أسرته المكونة من إيمي ودنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان بالدعاء لهما، وتأكيد الأخير على عدم تجاوز النجمين للمرحلة الحرجة حتى الآن.