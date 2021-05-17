طرد جانا عمرو دياب من المدرسة بسبب مرضها..شاهدوا كيف أعلنت وما علاقتها بـ"خلي بالك من زيزي"

جانا دياب ابنة الفنان عمرو دياب وجهت رسالة لمتابعيها كشفت فيها عن معاناتها من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، وطلبت منهم عدم الاستسلام أمامه.

جانا دياب توجه رسالة للمصابين باضطراب فرط الحركة

جانا دياب نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة كشفت فيها عن معاناتها مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه(ADHD)، حيث طالبتهم بعدم الاستسلام لأي رسالة سلبية قد تؤثر علي شخصياتهم أو تفكيرهم، كما طالبتهم بالثقة في أنفسهم وانهم قادرون على تنفيذ خطوات كبيرة فيما يخص حياتهم، بغض النظر عن المعاناة التي يعيشونها ، مؤكدة على قدرتهم على مواجهة هذا.

فكتبت جانا دياب: "إلى كل شخص يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ، وعسر القراءة ، والقلق وما إلى ذلك. من فضلك لا تصدق أنك غير قادر فقط لأن مدرستك أو أي شخص آخر يمكنك بالطبع ألا تشك في نفسك".

جانا دياب تكشف عن معاناتها الدراسية بسبب اضطراب فرط الحركة

جانا دياب قررت كذلك توجيه رسالة لمدرستها " مدرسة كوينز جيت" في بريطانيا حيث كشفت أن المدرسة طلبت منها المغادرة وعدم الاستمرار بها بسبب معاناتها من اضطراب فرط الحركة، وتحدثت عن اصعب ما مرت به فكتبت: "بدأت دراستي في السنة الثامنة ونصحت للأسف بالمغادرة في العام الثاني عشر، تم تشخيصي مؤخرًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب القلق واضطراب الهلع، كما تعلمون جميعًا ، لقد عانيت كثيرًا من الناحية الأكاديمية، وكان هذا بسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذي لم يتم تشخيصه في ذلك الوقت".

وأضافت: "وجدت أنه من الصعب جدًا التركيز، لقد قمت بالمماطلة كما لو كانت هواية نادراً ما أقدم واجبي المنزلي في الوقت المحدد، وعندما كان الأمر كذلك، كنت سأكون قد أكملته قبل ساعتين من موعد استحقاقه، كنت أقرأ الأسئلة بشكل غير صحيح باستمرار أثناء الاختبارات والواجبات ، ولكن نصحني بقراءتها بعناية في المرة القادمة وأخذ وقتي عند قراءتها كما لو كان بامكاني القيام بذلك".

جانا دياب طالبت في رسالتها أن يكون هناك لطف أكثر مع الطلاب الذين يعانون من هذا الاضطراب، وأكدت أنها استطاعت تجاوز هذه الصعوبات بسبب ذكائها وقدرتها على المواجهة، وكذلك موهبتها.

نور دياب تساند أختها جانا

رسالة جانا دياب تفاعل معها العديد من متابعيها وكان من بينهما أختها الكبرى نور دياب التي كتبت تعليقا قالت فيه: "ما قمت به يا أختي رائع، لكونك استطعتي أن تنهضى من جديد، فأنت تستحقي الأفضل دائما وإلى الأبد"، كما ساندها كذلك العديد من زملائها واصدقائها وقدموا لها التهنئة على قدرتها على الصمود والمواجهة وتحدي كافة هذه الظروف الصعبة التي مرت بها وأثرت على حياتها بشكل واضح.

يذكر أن اضطراب فرط الحركة(ADHD) قد تم طرح بعض التفاصيل عنه في مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو العمل الذي شاركت في بطولته الفنانة أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وعلي قاسم.