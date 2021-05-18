هل كشف أزمة تصريحات مها أحمد عن خلاف أمير كرارة وأحمد السقا مع محمد سامي؟

بعد إنتهاء ازمة مها احمد ومحمد سامي ضد أمير كرارة وأحمد السقا، بتعليقهما الدبلوماسي على تصريحاتها وإنهاء الأزمة، إلا إنها كشفت عن أمر جديد حول وجود خلافات بين محمد سامي والنجمين في مسلسل "نسل الأغراب".

لماذا تجاهل السقا وكرارة دعم محمد سامي بعد قرار إيقافه؟

وحرص أحمد السقا وأمير كرارة على إعادة نشر جميع التدوينات التي تتضامن معهما بسبب تصريحات مها أحمد ضدهما، وكذلك نشر الثنائي تدوينات رداً على تصريحات مها أحمد وتعليق امير كرارة ومها احمد، حيث قال أحمد السقا:" العشرة بتحكم الواحد والعيش والملح عقد وعفا الله عن ما سلف يا اختى العزيزة مها"، في حين قال أمير كرارة عبر صفحته بفيسبوك:" مها أحمد أختنا ومجدي كامل أخونا وحبيبنا، وفنانين مصر دايماً فى ضهر بعض".

حملة تضامن مع محمد سامي تكشف أزمته مع السقا وكرارة

عقب أزمة احمد السقا ومها احمد حيث جاء رد أمير كرارة وأحمد السقا في الوقت الذي دافع به عدد من الفنانين عن محمد سامي وتضامنوا معه في أزمته الأخيرة بعد قرار عدم التعاون معه، وعلى رأسهم إدوارد ومنة فضالي ومحمد مهران ونور والمخرج محمد العدل والذين نشروا شهاداتهم عن العمل مع محمد سامي وأشادوا به، ونفس الحال لأحمد زاهر الذي نشر تدوينة تضامن مع محمد سامي وقال إنه غير حياته بعد مساعدته في العودة للعمل وخسارة وزنه وإعادة تقديمه للجمهور من خلال أعماله وآخرها مسلسل "البرنس".

وتساءل البعض عن سبب تجاهل أحمد السقا وأمير كرارة لأزمة محمد سامي خاصة إنهما أبطال العمل الرئيسيين في "نسل الأغراب"، والذي هو سبب صدور قرار عدم التعاون مهع مخرجه، ورجح البعض أن السبب ربما لعدم رضا السقا وكرارة بالفعل عن مستوى المسلسل، وإحباطهما من السخرية والانتقادات التي تعرض لها المسلسل بالإضافة إلى المساحة الكبيرة التي حصلت عليها مي عمر في المسلسل على حسابهما، وهو ما قد يفسر سبب تجاهلها لأزمة مخرج آخر أعمالهما.

حقيقة خلافات محمد سامي مع أمير كرارة وأحمد السقا

وكشفت مصادر داخل مسلسل "نسل الأغراب" لـ"دوت الخليج" عن وجود خلافات بالفعل بين أمير كرارة ومحمد سامي، بسبب عدم رضا أمير كرارة عن دوره في العمل ومساحة شخصيته في الأحداث، وسبق وحدثت خلافات بين أحمد السقا وأمير كرارة في كواليس التصوير قبل أن يتم احتوائها من أجل استكمال التصوير واللحاق بالمسلسل في موسم رمضان، وقبل أن يتعرض العمل لانتقادات واسعة وتنتهي بصدور قرار بعدم التعاون مع مخرجه محمد سامي مرة أخرى.