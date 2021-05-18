جورج وسوف يعلن تفاصيل حفله الجديد على "شاهد VIP"

جورج وسوف يعود للحفلات مع الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا، وأعلن اليوم تفاصيل أول حفل له في 2021 على تطبيق "شاهد VIP".

جورج وسوف يعود للحفلات مع الهيئة العامة للترفيه

وشوقت الهيئة العامة للترفيه اليوم الجمهور لموسم حفلاتها الجديد أونلاين، وأولها حفل الفنان جورج وسوف على تطبيق "شاهد"، وذلك بتنظيم شركة روتانا، وأعلنت روتانا تفاصيل حفل جورج وسوف والتي يأتي بشعار "مكملين معاكم"، وذكرت في تغريدة على تويتر:" برعاية الهيئة العامة للترفيه مكملين معاكم بحفل سلطان الطرب جورج وسوف.. تنظيم روتانا عبر تطبيق شاهد VIP حفل لايف.. الخميس 20 مايو ١٠:٠٠ مساءً بتوقيت السعودية".

تفاصيل حفل جورج وسوف

وجاء حفل الفنان جورج وسوف الجديد على "شاهد"، بعد نجاح موسم حفلات عيد الفطر على تطبيق "شاهد"، والتي جاءت برعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم شركة روتانا تحت شعار "معيدين معاكم" و"العيد غير"، وافتتحها الفنان ماجد المهندس بحفل أول أيام العيد، والفنان راشد الماجد في ثاني أيام العيد، واختتمها الفنان محمد عبده في حفل السبت الماضي على تطبيق "شاهد".

أول حفل لجورج وسوف في 2021

ويعتبر حفل الفنان جورج وسوف على تطبيق شاهد هو الأول له في عام 2021، والحفل الثاني له على تطبيق "شاهد"، وذلك بعدما أحيا حفل غنائي على شاهد في شهر يوليو الماضي، وأشعل وقتها الحفل بتقديمه مجموعة من أشهر أغانيه، قبل أن يعود ويعلن إحيائه لحفل جديد على شاهد بنفس الشعار "مكملين معاكم" ويشوق الجمهور للحفل.

وشهدت الفترة الماضية نشاطات فنية متعددة لجورج وسوف، إذ أحيا حفلاً في نهاية ديسمبر الماضي 2020 في دبي مع ملحم زين، واحتفل برأس السنة بسهرة فنية على إحدى البرامج التلفزيونية، والتي عاد بها إلى الجمهور هذا العام بعد غياب، وطرح أيضاً قبل أشهر قليلة أغنية جديدة بعنوان "صاحي الليل" على تطبيق "أنغامي" والتي حققت نجاحا كبيرا، وشارك جمهوره مؤخراً مقطع فيديو بأحدث ظهور له عبر حسابه على انستغرام حيث بدا وهو يمارس التمارين الرياضية للقدمين عبر ماكينة رياضية تم وضعها له خصيصا داخل أحد غرف منزله، وطمأن به الجمهور على حالته الصحية.