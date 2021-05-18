فيديو مسؤول طبي يكشف حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز الصحية وتعليق جديد من أسرتهما

سمير غانم ودلال عبد العزيز أقلقا الجمهور على حالتهما الصحية طوال الفترة الماضية، بسبب الغموض حول حالتهما بعد تواجدهما في المسشفى والعناية المركزة لما يقارب شهر دون الكشف عن تطورات حالتهما.

مسئول طبي يعلق على حالة سمير غانم الصحية

وكشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الجمهور للصحة، في مداخلة هاتفية له مع برنامج "حضرة المواطن"، تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وقال إن حالة سمير غانم تحتاج إلى متابعة وعلاج مكثف في الفترة الحالية، وأضاف إن حالة سمير غانم ما زالت في المرحلة العلاجية، وأن الفترة المقبلة ستوضح النتيجة على حالته، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز والتي ما زالت تحت المتابعة الصحية.

حسن الرداد يدعو لسمير غانم

ولم تعلق أسرة الفنان حسن الرداد ودلال عبد العزيز على تطورات حالتهما الصحية، ولم ينشروا أي جديد حولهما، ولكن الفنان حسن الرداد علق اليوم على وضع سمير غانم الصحي، ونشر صورة كاريكاتورية لسمير غانم وهو بالمستشفى، ودعا له قائلاً:" ألف سلامة عليك يا حمايا الغالى، إن شاء الله ترجع لنا بسلامة"، ولم يجب حسن الرداد على تساؤلات الجمهور حول تفاصيل حالة سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز بعد نشره دعاء لهما.

سمير غانم يقلق الجمهور بعد 20 يوم في المستشفى

ويدخل الفنان سمير غانم يومه الـ20 داخل العناية المركزة بالمستشفى، بعد الكشف عن تدهور حالته في بداية الشهر الجاري، وكشفت مصادر في تلك الفترة عن إصابة الفنان سم غانم بفشل كلوي وأنه يخضع لجلسات غسيل كلى بعد تدهور حالته، في حين كشف قبلها الإعلامي رامي رضوان عن إصابة سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس كورونا، وعاد وعلق على حالتهما ووصفها بالحرجة واكتفت دنيا وإيمي سمير غانم بنشر أدعية على صفحاتهما بمواقع التواصل.

ونفس الأمر بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز والتي نقلت إلى المستشفى منذ ما يقارب شهر بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وكشفت المصادر إنها تعاني من متاعب تنفسية استلزمت نقلها للمستشفى لتلقي جلسات التنفس والأكسجين، وأقلقت الجمهور على حالتها بسبب المدة الطويلة التي قضتها بالمستشفى وعدم الكشف عن تطورات حالتها.