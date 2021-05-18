”مريم سعيد” تُحذر زملاءها من شهادة الزور لصالح محمد سامي

حذرت الممثلة مريم سعيد زملاءها لعدم قول الزور ..فى شهادة محمد سامي حيث نشرت على موقع التواصل الاجتماعى ..الفيس بوك ..مستشهدة بعدد من الآيات القرآنية التي حرمت شهادة الزور ونشرتها مجمعة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.. مافهم من متابعيها أنها تنصح زملاءها ممن خرجوا بتصريحات لدعم محمد سامي الذي كانت مريم قد هاجمته، مشيرة إلى أنها عانت من معاناته السيئة داخل لوكيشن التصوير.
وجدير بالذكر أن الفنانة مريم التي شاركت في مسلسل«نسل الأغراب» قد اتهمت المخرج محمد سامي بإهانتها أثناء تصوير العمل ونشرت مريم تعليقا على أحد المنشورات التي تتعلق بمحمد سامي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «احنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن وكنا بنسكت علشان لقمة العيش».
وأضافت في تعليق ردا على صمتها على إهانتها: «سكت وكتمت عشان ادفع جامعة ولادي واتشتمت قدام أكتر من 700 نفر وبنتي سمعت شتيمة مامتها بودانها».
وكان عدد من الفنانين قد أعلنوا عن دعمهم المخرج محمد سامي منهم منة فضالي ونور وإدوارد وأحمد زاهر.
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