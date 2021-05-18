سامح حسين يقدم ”أضواء المدينة ” على المسرح الكوميدى

يجرى حالياً المسرح الكوميدى برئاسة الفنان إيمن عزب بروفات للعرض المسرحى الجديد “أضواء المدينة ” ، تمهيداً لعرضها خلال موسم عيد الاضحى المقبل .

وأكد الفنان أيمن عزب مدير المسرح الكوميدى فى تصريحات خاصة ، ان المسرحية من بطولة الفنان سامح حسين ومن اعداد طارق رمضان ومن إخراج إسلام ومن إنتاج المسرح الكوميدى التابع للبيت الفنى للمسرح الذى يتبع وزارة الثقافة المصرية .

وأستكمل “ ايمن عزب ” حديثه : المسرحية ماخوذة عن فيلم أضواء المدينة لـ شارلى شابلن .

وكان أخر اعمال سامح حسين المسرحية ، هى مسرحية المتفائل، وشاركت فى بطولتها الفنانة سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.

وعرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، وهى مأخوذة عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام