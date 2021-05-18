صور ولقطات رومانسية للنجوم العرب في أجازة عيد الفطر.. درة وزوجها يخطفان الأنظار في المالديف

درة وزوجها هاني سعد وياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة وغيرهم من النجوم العرب، خطفوا الانظار بصورهم الرومانسية في أجازة عيد الفطر، ونستعرض أبرز اللقطات الرومانسية لهم هذا الأسبوع.

رومانسية درة وزوجها في أجازة عيد الفطر بالمالديف

وخطفت الفنانة درة الأنظار مع زوجها هاني سعد، بعد نشرهما عدة صور رومانسية لهما على انستقرام من أجازتهما في عيد الفطر، حيث يقضي الثنائي أوقات مرحة ورومانسية في جزر المالديف، ونشرت درة أيضاً جلسة تصوير لها على الشاطئ، وشاركت الجمهور أبرز لحظاتها مع زوجها في أجازتهما.

محمد الشرنوبي وزوجته في المالديف

وفي نفس المكان أيضأ بالمادليف، يقضي المطرب محمد الشرنوبي أجازة عيد الفطر مع زوجته راندا رياض، ونشر الثنائي عدة صور رومانسية لهما أمام الشاطئ، ووجه الشرنوبي رسالة إلى زوجته في تعليقه على صورهما بالمالديف وقال:"الجنة دوت الخليج مكان على الأرض معك.. احبك يا حبيبتي".

عقيل الرئيسي يحتفل بعيد ميلاده مع فرح الهادي

وعلى الجانب الآخر، احتفل عقيل الرئيسي بعيد ميلاده بجلسة تصوير رومانسية مع زوجته فرح الهادي، وخطف الثنائي الأنظار بسبب رومانسيتهما في جلسة التصوير على انستقرام، وهنأته فرح الهادي بهذه المناسبة وقالت: "عن قصتي احكي وفي قلبي الدليل.. قليل كل الحب في تاج الرجال"، وعلق عقيل الرئيسي على هذه المناسبة:" 15\5 في مثل هذا اليوم ولدتني أم عظيمة، اللٌّهم إجعلها سنة حلوة علي، يارب قدّر لي فيها خير الأمور وخير الأشخاص وخير الأيام".

شام الذهبي وخطيبها ينشران صورهما تحت الماء

وشاركت شام الذهبي، ابنة أصالة، صورها أيضاً مع خطيبها أحمد هلال، أثناء أجازتهما في عيد الفطر، وظهر الثنائي وهما يستمتعان بوقتهما بممارسة رياضة الغطس تحت الماء، ونشرا عدة صور وفيديوهات لهما تحت الماء، والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور بسبب قضائهما أجازة عيد الفطر بطريقة غير تقليدية، وسبقهم الفنانة ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة، واللذان خطفا الأنظار في أجازة عيد الفطر، ونشر عدة صور لهما على المركب الخاص بهما واستعرضا رومانسيتهما على انستقرام.