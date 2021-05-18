أريانا جراندي تتزوج من خطيبها دالتون جوميز في حفل صغير ضم 20...

تزوجت نجمة البوب الأمريكية ​​أريانا جراندي من خطيبها دالتون جوميز وكيل العقارات في لوس أنجلوس في حفل زفاف صغير في منزلها في مونتيسيتو بكاليفورنيا، حيث حضر الحفل حوالي 20 شخصا فقط، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد إعلانها ديسمبر الماضي خطبتها منه بصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وقال مصدرمقرب من النجمة البالغة من العمر 27 عاما :"لقد تزوجا.. كان حفل زفاف صغيرًا وحميميًا - أقل من 20 شخصًا"، متابعا :"كانت الغرفة سعيدة للغاية ومليئة بالحب. لا يمكن أن يكون الزوجان والعائلتان أكثر سعادة من ذلك"، وفقا لشبكة bbc.

و مازالت تهيمن المطربة العالمية أريانا جراندي، على صناعة الموسيقي، بعد أن حققت لقبها رقم 20 فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن سجلت أغنيتها Positions المركز الأول على منصة Billboard Hot 100 الشهيرة.

وأبرزت الصفحة الرسمية لموسوعة جينيس العالمية، عبر موقع انستجرام، تربع النجمة صاحبة الـ 27 عاماً، على صناعة الموسيقي العالمية، بعد أن حصدت أغنيتها المنفردة فى 7 نوفمبر 2020، المركز الأول فى منصة Billboard Hot 100، لتصبح المطربة الوحيدة التى تمتلك خمس أغانى عبر المنصة فى المراكز الأولى.

وتعد أقرب الأعمال الموسيقية التي اقتربت من آخر إنجاز للمطربة العالمية أريانا جراندي، هي ماريا كاري (1995) ، دريك (2018) ، جاستن بيبر (2015) ، ترافيس سكوت (2019) ، وتايلور سويفت (2014)، الذين ظهروا جميعًا في المركز الأولي بثلاثة أغانى فقط، في حين أن بريتني سبيرز (2009) وليدي جاجا (2011) و BTS (2020) استحوذوا على المراكز الأولي بأغنتين فقط.