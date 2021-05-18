العنانى لـForbes: مصر وجهة سياحية استثنائية ومثالية لما بعد كورونا

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن مصر وجهة سياحية استثنائية ومثالية، وجاهزة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، وذلك خلال لقاء مع مجلة فوربس Forbes الأمريكية، على هامش مشاركته في الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 والذي استمر خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي من تداعيات هذه الأزمة لضمان سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، ومنها التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة من اجراءات احترازية وضوابط السلامة الصحية، وحرصها على تقديم التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس.

وأكد على أن مصر تقوم بتحديث هذه الإجراءات والضوابط أولا بأول في مطاراتها وفنادقها ومنتجعاتها وأماكنها السياحية والأثرية بشكل منتظم، كما تقوم الوزارة بإيفاد لجان تفتيش دورية للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 800 فندقاً سياحياً في مصر حصلوا على شهادة السلامة الصحية.

وتحدث عن التحسن التدريجى فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ولا سيما منذ بداية العام الحالى، حيث وصلت نسبة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من دول العالم فى شهر أبريل 2021 إلى ما يقرب من 50% من مثيلتها في عام 2019 مما يؤكد على ثقة الدول التى استقبلت مصر سائحيها في المقصد السياحى المصري وأنه مقصد آمن ومتميز طوال العام، حيث تمتلك مصر منتجات سياحية متنوعة ومختلفة يستطيع فيها السائح الاستمتاع بتجربة سياحية متميزة في أماكن مفتوحة وشمس دافئة ومناظر طبيعية وشواطئ خلابة ومتاحف ومواقع أثرية فريدة مع الالتزام بتطبيق ضوابط سلامة صحية صارمة.

وأكد الوزير على جاهزية مصر ومقاصدها السياحية المختلفة لاستقبال السائحين من جميع دول العالم، وقدرتها على استيعاب استقبال أعداد أضعاف ما استقبلته بكثير، حيث تقوم الدولة المصرية حالياً بإعداد بنية تحتية سياحية قوية من افتتاح فـنادق ومـنتجعات سياحية جـديـدة، وإنشاء مدن سياحية كاملة جديدة لتكون مقصداً سياحياً يعمل طوال العام صيفاً وشتاءً مثل مدينة الجلالة على خليج السويس، ومدينة العالمين الجديدة، بالإضافة لافتتاح العديد من المتاحف والمشاريع الأثرية الكبرى.