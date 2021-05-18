الهضبة يعلن عن عمل فنى جديد من داخل الاستديو

شوق الهضبة عمرو دياب، جمهوره بإستعداده لعمل فني جديد له يجمعه مع الملحن والموزع نادر حمدي.

وطرح عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة تجمعه بنادر حمدي من داخل الإستديو وعلق عليها: "نطبخ شئ ما".

وإنهالت عليه التعليقات من محبيه ومتابعيه مؤكدين انتظارهم لكل جديد منه وخاصة ما يجمعه مع نادر حمدي بعد النجاحات السابقة لهما في ألبوم الهضبة الأخير.

ويشار إلى أن الهضبة عمرو دياب، أحيا فى وقت سابق حفلاً غنائيًا، فى مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة والنجمة الكبيرة يسرا، وعدد كبير من الحضور، قدم خلاله عددًا من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ".

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