مجدى صبحي معلنا اعتزاله: الفن أصبح مثل فيروس كورونا

أعلن الفنان مجدى صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، اعتزاله الفن، وكتب على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك:" أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا.. بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالا محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب ".

وتابع: "صدقوني انا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا همه شبهي ولا انا شبهم اقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لاأنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن اقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا أستطيع أن اقدم فن رخيص والحقائق امامي، السينما ماتت الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل والنادر منها، المسرح بيطلع آخر نفس وبالعافية".

وأنهى رسالته قائلا: "في النهايه اتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار.. وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عاما فن محترم،، لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي.. بقرار اعتزالي، ولا رجعة نهائيا.. الفن حاليا أصبح مثل فيروس كورونا وسوف اعيش حياه جديدة ومع ذكريات فني المحترم. أستودعكم الله..اللهم احسن خاتمتي التقرب اليك أكثر".