نجل نادية العراقية مصدوم بعد وفاتها ويبكيها في رسالة جديدة .. ماذا قال؟

نادية العراقية الفنانة الراحلة مازالت وفاتها بسبب فيروس كورونا بمثابة صدمة لقطاع كبير من محبيها، إضافة إلى أسرتها التي عبرت عن حزنها الشديد لرحيل الفنانة الشهيرة.

صدمة نجل نادية العراقية بعد وفاة والدته

وحرص نجل نادية العراقية على التعبير عن مدى صدمته لرحيل والدته بعد معاناتها مع فيروس كورونا، حيث كتب تدوينة مبكية عبر حسابه على فيسبوك، كشف فيها عن مدى صدمته وألمه لعدم رؤيته والدته مجددًا.

وكتب أدهم نجل نادية العراقية: "أنا راضي بحكمتك يارب العالمين، وراضي بقضاءك وأنت عارف إني بحبك وعمري ما هزعل ابدا وبحمدك انك مقويني عشان إخواتي وابويا.. وأنا قوي دايما بوجودك يا الله، بس أنا مكنتش عارف إن الفراق صعب اوي كده، أنا مش مصدق كل اللي حصل.. ومش عارف اعبر عن إحساسي ولا اللي جوايا.. مش مصدق إن ماما كده خلاص؟!".

رسالة مبكية من نجل نادية العراقية

وأضاف: "مش مصدق إني مش هشوفها ولا هسمع صوتها ولا هحس بأيديها على راسي تاني.. يارب دي دوت الخليج كانت مصدر قوتي في الدنيا.. دي كانت الطيبة والضحكة والرزق والفرحة والطبطبة والحنية والثقافة والذوق.. دي كانت الدنيا يارب.. أنا مش مصدق ان آخر شيلة شيلتها لأمي كانت لقبرها! يارب ارحمها عشان انت عارف إن قلبها ابيض وبتحبك.. ارحمها عشان انت عارف ان عمرها ماقصرت مع حد وعمرها ماقصرت معايا بالعكس انا اللي قصرت معاها!".

واختتم تدوينته المبكية وقال: "بحبك يا ماميتو.. هكمل حياتي عشان دي سنة الحياة وعشان وعدتك اني هنجح في حياتي.. هتفضلي عايشة في قلبي"، وتفاعل مع تدوينة نجل نادية العراقية عدد كبير من محبيها الذين تمنوا لها الرحمة وتمنوا لأسرتها الصبر، كما أشادوا بطيبتها وأخلاقها في التعامل مع الجميع.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

وكانت نادية العراقية قد واجهت قبل وفاتها منذ 3 أيام، أوقات صعبة وتحديدا بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا مما تسبب في نقلها إلى المستشفى، وكان آخر ما كتبته "فاتن فتحي" الشهيرة بنادية العراقية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تفاصيل الإصابة والأزمة التي تعرضت لها، كما طلبت من متابعيها مساندتها وتقديم المساعدة عن طريق الكشف عن تجاربهم مع الفيروس، فكتبت: "هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسره زي ميكون عامله حادثة واتكسرت..الي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملوا تحاليل دم..دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".

