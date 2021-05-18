فيديو فرح الهادي تهدي زوجها 29 هدية تساوي عدد سنوات عمره احتفالاً بميلاده

فرح الهادي اختارت كعادتها الإحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان عقيل الرئيسي بطريقة مميزة جدا ومثيرة للجدل بين الجمهور في الوقت عينه حيث أقامت حفلاً رومانسيا وقدمت لزوجها 29 هدية تساوي عدد سنوات عمره الـ29، فتابعوا معنا ما الهدايا التي قدمتها له وتفاصيل الحفل السعيد.

فرح الهادي تحتفل بعيد ميلاد زوجها بطريقة رومانسية

الفنانة الكويتية فرح الهادي كشفت لمتابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا عن اجواء احتفالها بعيد ميلاد زوجها الممثل عقيل الرئيسي الذي أتم عامه الـ 29، فنشرت فرح الهادي مقاطع فيديو وثقت فيه اجواء الحفل فظهرت بداية في منزلها الذي زينته بالورود البيضاء وديكورات باللون الأسود، واطلت بفستان باللونين الأبيض والأسود وهي ترقص مع زوجها بطريقة رومانسية تعبيرا عن محبتها الكبيرة له وتجديدا لحبهما بعد 3 سنوات من زواجهما.

الفنانة الكويتية استعرضت كذلك مجموعة الهدايا الثمينة التي قدمتها لزوجها وهي عبارة عن 29 هدية تساوي عدد سنوات عمره، وتضمنت الهدايا قطع ملابس وأحذية وحقائب جلدية من أشهر الماركات العالمية بينها فيندي ولوي فيتون وبالنسياغا وغيرها.

فرح الهادي تتعرض للإنتقادات

هدايا فرح الهادي لزوجها عقيل الرئيسي اثارت الجدل بين رواد السوشيال ميديا الذين انتقدوا اسرافها واستعرضها لحياة الرفاهية التي يعيشونها علناً امام الجمهور، فوجهوا للثنائي الكثير من الانتقادات السلبية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستعرض فيها الثنائي الهدايا الفخمة، انما اعتادا في كل مناسبة شخصية لهما على استعراض مظاهر الترف التي يعيشانها وتبادل أفخم الهدايا من السيارات والأغراض الباهظة الثمن من أشهر الماركات العالمية.

يذكر ان الثنائي تزوجا قبل حوالي 3 أعوام بعد قصة حب جمعتهما في أحد الأعمال الدرامية التي تعاونا فيها، في حين ان فرح الهادي تعرضت للإجهاض قبل حوالي عام بعد حملها بثلاثة أشهر.

فرح الهادي تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

على صعيد فني، أوضحت الفنانة الكويتية فرح الهادي في تصريحات لها سبب ابتعادها عن التمثيل خلال الفترة الأخيرة واتجاهها إلى السوشيال ميديا لافتة الى أنها ترغب بتحقيق المكاسب المادية من السوشيال ميديا بغية الإنفاق على أسرتها.

واشارت الى أن دخولها التمثيل كان عن طريق الصدفة، لكنها تعتبر الاتجاه نحو السوشيال ميديا وسيلة لكسب المال في هذا الزمن الحالي.

ورداً على أسباب نجاح زيجتها من عقيل الرئيسي، أكد فرح الهادي بأنه هناك أسباب كثيرة بينها رغبتهما في تحمل المسؤولية واحترام بعضهما البعض والتغاضي عن بعض العيوب والخلافات بينهما وحلها بهدوء بعيدا عن الضجيج الاعلامي.