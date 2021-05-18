عابد فهد يرد على انتقادات مسلسل "350 غرام" وكارين رزق الله نادمة على المشاركة بالعمل ..بالفيديو

رغم انتهاء الموسم الدرامي لرمضان 2021 قبل حوالي أسبوع، إلا ان اصداء المسلسلات وتداعياتها ما تزال تتردد في الوسط الفني وبين الجمهور، ومن ضمنها المسلسل المشترك السوري اللبناني "350 غرام" الذي لاقى انتقادات كثيرة، ما دفع بطله الفنان عابد فهد بالرد على هذه الانتقادات، بينما عبّرت كارين رزق الله احدى بطلات هذا العمل عن ندمها الشديد بالمشاركة في العمل، فتابعوا معنا التفاصيل.

عابد فاهد يرد على انتقادات مسلسل "350 غرام"

النجم السوري عابد فهد إرتأى الرد على الانتقادات التي طاولت مسلسله الرمضاني "350 غرام" خاصة مع تمحور جميع الأحداث حوله وبأنه أخذ مساحة كبيرة من الدور له مقابل مساحات صغيرة للمشاركين فيه، فإكد عابد فهد بأن دوره في 350 غرام كُتب خصيصاً له، وهدفه كان إبراز شخصية "نوح الريس" التي لعبها على أنه "المخلص".

كلام عابد فهد جاء خلال لقاء له في برنامج "the insider بالعربي"، لافتاً الى أن كل الشخصيات التي ظهرت في المسلسل كانت خطوطها الدرامية تتعلق بشخصية "نوح" ومصائبه ومشاكله، في رد منه على أن ممثلي العمل ومنهم النجمة اللبنانية كارين رزق الله لم يكن لهم دور مهم في المسلسل.

عابد فهد تطرق ايضا الى ردود الفعل حول مشاركة ابنه تيم في المسلسل قائلاً: "لا أعلم حتى اللحظة ما إذا كنت قد ورّطته في هذا المجال أم لا"، مؤكداً أن ابنه تيم "قدم الدور بشكل جيد جداً وكان حريصاً على السؤال عن كل التفاصيل قبل بداية التصوير".

كارين رزق الله نادمة على مشاركتها في 350 غرام

الممثلة اللبنانية كارين رزق الله من جهتها أطلت ايضا في لقاء مع the insider، معربة عن ندمها الشديد من المشاركة في بطولة مسلسل "350 غرام" مع الممثل السوري عابد فهد، موضحة بأنها غير راضية عن دورها على الإطلاق قائلة "ليس هذا مكاني ولا يليق بي الدور".

وأوضحت بأنها لا تقصد بكلامها حجم ومساحة دورها، انما محور شخصيتها التي كانت رمادية، فحاولت التحدث مع المخرج لتطوير الشخصية لكن ذلك لم ينجح، كما أنها اعطت الدور الكثير الا ان طبيعته لم تعطها المجال للتألق به.

مسلسل "350 جرام" عرض في موسم دراما رمضان2021، وضم عدداً من الفنانين العرب وعلى رأسهم عابد فهد، سلوم حداد، ، كارين رزق الله الى جانب قاسم منصور، جريس قبالي، مصطفى سعد الدين وخالد نجم، وغيرهم.