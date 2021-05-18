شقيق محمد صبحي يعتزل الفن نهائيًا: "لن أقلل من كرامتي وأقدم تنازلات"

مجدي صبحي الفنان المصري وشقيق الفنان محمد صبحي فاجئ متابعيه قبل قليل بإعلان اعتزاله الفن نهائيًا بسبب ما يتعرض له بالوسط الفني، وذلك بعد مرور 40 عامًا من على مشواره الفني.

شقيق محمد صبحي يعتزل الفن

مجدي صبحي نشر عبر حسابه على فيسبوك، تدوينة قال فيها: "أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيها أعمال محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب.. صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا هم شبهي ولا أنا شبههم".

سبب اعتزال مجدي صبحي للفن

وأضاف مجدي صبحي: "أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا أستطيع أن أقدم فن رخيص والحقائق أمامي.. السينما ماتت.. الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل والنادر منها، المسرح بيطلع آخر نفس وبالعافية في النهاية اتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عام فن محترم".

شقيق محمد صبحي ينتقد الوسط الفني

وأكد شقيق محمد صبحي أنه قام بإبلاغ نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بقرار اعتزاله النهائي وتابع: "ملحوظة لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.. بقرار اعتزالي ولا رجعة نهائيا، الفن حاليا أصبح مثل فيروس كورونا وسوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، استودعكم الله.. اللهم احسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر"، ولاقت تدوينة مجدي صبحي تفاعل عدد كبير من متابعيه الذين عبروا عن صدمتهم من قراره المفاجئ، كما حرص عدد منهم على انتقاد بعض ما يتم تقديمه بالأعمال الدرامية حاليًا.

الجدير بالذكر أن مجدي صبحي هو فنان مصري، خريج معهد الفنون المسرحية، اشتهر بمشاركته لأخيه الأكبر الفنان محمد صبحي في أعماله سواء في التليفزيون مثل "يوميات ونيس، فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء" أو في المسرح مثل: "كارمن، لعبة الست، ماما أمريكا".

كما شارك في أعمال فنية أخرى بعيداً عن عمله مع أخيه مثل مسلسل "التوأم، وفيلم "بلطية العايمة"، ومسرحية "حباك عوضين تامر".