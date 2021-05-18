حكايات صادمة للنجمات عن تعرضهن للتحرش عنوانها "المواجهة والشجاعة" .. مايان السيد تثير ضجة

حرصت عدد من النجمات مؤخرًا على الحديث عن تعرضهن للتحرش بشكل أكثر جرأة من ذي قبل، من خلال تدويناتهن أو ظهورهن في وسائل إعلامية مختلفة، للحديث عما تعرضن له وكيف تصرفن في هذه المواقف.

مايان السيد

وكان من أحدث هؤلاء النجمة الشابة مايان السيد التي كشفت خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أنها تعرضت للتحرش مرتين طوال حياتها، وكانت المرة الأولى خلال تواجدها في مدرستها، ولفتت أن هذا الشخص كانت بينهما ثقة متبادلة لكنه حاول التحرش بها إلا أنه قامت بدفعه عنها، أما المرة الثانية فأكدت أنها كانت من فنان مغمور حاول التحرش بها في بداية مشوارها الفني، حيث طلب منها أن يقومان بمراجعة دوريهما سويًا إلا أنه حاول التحرش بها، وأشارت الفنانة الشابة إلى أنها ندمت بعد ذلك لعدم إخبار جهة الإنتاج بما حاول هذا الفنان القيام به.

وتصدر اسم مايان السيد الترند في العديد من الدول حيث أشادوا بشجاعتها وجرأتها في الحديث عن الموقف الصعب الذي مرت به.

زينب غريب

الفنانة الشابة التي شاركت في بطولة مسلسل "بـ100 وش" كشفت كذلك مؤخرًا عن تفاصيل حادث التحرش الذي تعرضت له خلال الأيام الماضية، من طبيب بيطري، حيث لفتت إلى أنها خلال تواجدها بوسط القاهرة قبيل ركوبها أحد السيارات، وجدت أحد الأشخاص الذي يقوم بتصويرها دون أن تدري، وعندما لاحظت الأمر قامت بسؤاله عن سبب ما بقوم به إلا أنه تهرب من الإجابة لكنها أصرت على معرفة ما كان ينوي فعله بصورها، وبعد إصرارها بدأ هذا الشخص يهددها ووقام بحذف مقطع فيديو صوره لها.

وأضافت الفنانة الشابة أنها قامت بالفعل بعمل محضر بالقسم ومن خلال التحقيقات علمت أنه يعمل طبيب بيطري ومراقب جودة على اللحوم، وأنه متزوجا، كما أكدت أن الأمر أصبح قضية حاليًا وأنها سوف تفعل ما بوسعها من أجل التوعية ضد التحرش.

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هنا الزاهد

هنا الزاهد كانت قد تعرضت كذلك للتحرش مؤخرًا، وحرصت على توثيق لحظة تعرضها للتحرش والمضايقات من أحد السائقين بسيارة نصف نقل أثناء قيادتها سيارتها، وكشفت حينها أن السائق وأصدقاؤه استمروا لمدة 5 دقائق فى توجيه كلمات سيئة لها وهربوا فور قيامها تسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها، ولفتت هنا إلى أنها تفاجئت من رد فعل زوجها الفنان أحمد فهمي، الذي عبر عن إعجابه بتصرفها، فيما أكدت أن الشرطة ألقت القبض على من تحرشوا بها.

رانيا يوسف

رانيا يوسف النجمة المصرية، تحدثت في وقت سابق في أكثر من لقاء إعلامي عن تعرضها للتحرش دوت الخليج وابنتها مما جعلها تخشى الأماكن المزدحمة بالناس، وشعرت بالذنب من عدم تمكنها من حماية ابنتها، إلا أنها قررت بعد ذلك فضح كل المتحرشين بها عبر السوشيال ميديا، ونشر صورهم وتفاصيل حساباتهم، ورأت ضرورة تضامن السيدات مع بعضهن في هذه المسألة.

دينا الشربيني

الفنانة دينا الشربيني أكدت كذلك على تعرضها للتحرش وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني أنها شعرت بيد شخص تقترب منها خلال تواجدها في منطقة العجمي، مؤكدة إنها استطاعت الإمساك بهذا الشاب، وقامت بفضحه أمام الجميع، مشيرة إلى أنها لا تتهاون في مثل هذه الأمور.

آسيا عاكف

مدونة الموضة الكويتية كشفت أيضًا عن تعرضها للتحرش قبل فترة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها كلما ذهبت إلى سيارتها تجد من يحاول التحرش بها، معبرة عن مدى استيائها مما تتعرض له.

وصرخت آسيا عاكف في أحد الفيديوهات بسبب غضبها من المتحرشين، ولفتت إلى أن الفتيات بشكل عام عندما يعدن إلى منازلهن لا يتحدثن عن التحرش الذي يتعرضن له في الشارع، خوفًا من منع أهلها لها من النزول للشارع مجددًا، مشددة على أنها لن تصمت مجددًا على التحرش الذي تتعرض له، خاصة وأن الأمر زاد عن حده بحسب قولها.

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يسرا اللوزي

الفنانة المصرية يسرا اللوزي، كشفت عن تعرضها للتحرش أثناء سيرها في منطقة وسط القاهرة قبل سنوات، وقالت إنها فوجئت برجل كبير في السن يجلس في سيارة وبجواره ابنه يتحرّش بها لفظيا، ورغم أنها حاولت تجاهله إلا أنه واصل كلامه، وهو ما استفزها، وأثار غضبها فكسرت فانوس سيارته بعد أن وجهت له ركلات بقدمها.