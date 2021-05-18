باريس ـ د.ب.ا: قالت الشرطة المحلية والهيئة الصحية بمنطقة العاصمة الفرنسية باريس إنه سيتم إغلاق ميدان كاتدرائية نوتردام مؤقتا بسبب المستويات المرتفعة من غبار الرصاص.

وكان التلوث بالرصاص مصدر قلق منذ اندلاع حريق في الكاتدرائية الشهير منذ عامين.

وتراقب السلطات الصحية مستويات جسيمات الرصاص في الموقع. وعادة ما يكون الميدان أمام الكاتدرائية مفتوحا في الوقت الذي تخضع فيه الكاتدرائية لأعمال إعادة بناء مكثفة.

وتجرى حاليا جولة جديدة من التنظيف.

وقالت السلطات في بيان ” بمجرد أن تنتهى أعمال التنظيف، وتعود جميع المستويات المسجلة لمستوى منخفض بصورة كافية، سوف يتم إعادة فتح الميدان أمام الزوار”.

ويشار إلى أن التسمم بالرصاص يسبب عواقب صحية خطيرة على النظام العصبي المركزي ويمكن أن يؤدي للإجهاض أو الولادة المبكرة أو تضرر الكلى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تغلق ميدان كاتدرائية نوتردام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.