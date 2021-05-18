اليوم .. انطلاق الدورة الـ12 من “مهرجان الشارقة القرائي للطفل” بمشاركة وفاء الشامسية

مسقط ـ العمانية: تحت شعار “لخيالك” تنطلق فعاليات الدورة الـ12 من “مهرجان الشارقة القرائي للطفل”، التي تنظّمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 19 وحتى 29 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 172 ناشرًا من 15 دولة عربية وأجنبية، كما يرافقهم عدد من الفنانين الذين يقدّمون للأطفال واليافعين 537 فعالية ونشاطًا متخصصًا وسلسلة عروض مسرحية تجمع نخبة من ألمع النجوم العرب.

ويستضيف الحدث الذي يفتح أبوابه هذا العام للزوّار 27 كاتبًا من 15 دولة يقدمون عددًا من الجلسات التي تُعقد على أرض الواقع، وأخرى افتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي، ويشهد تنظيم الدورة الـ 9 من “معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل”، كما يتيح الفرصة للاطلاع على الإبداعات المصوّرة من خلال منصة القصص المصورة (الكوميكس) التي ستقدّم 132 ورشة وفعالية فنيّة ترفيهيّة يشارك فيها العديد من المختصين والفنانين العرب والأجانب.

ويشارك هذا العام 11 كاتبًا من الوطن العربي، حيث يستضيف المهرجان كلًّا من الفنانة والرسامة الإماراتية عائشة الحمراني، ومن مصر الممثل أحمد أمين، والروائي الطيب أديب والكاتب عمرو سمير عاطف، يرافقهم من الكويت الكاتبة هبة إسماعيل مندني، وهدى الشوا قدومي، ومن البحرين كاتبة القصص نسرين جعفر النور، ومن السعودية الكاتب والإعلامي فرج دغيم الظفيري، إلى جانب حضور الشاعرة والكاتبة وفاء الشامسي من السلطنة، والكاتبة فداء الزمر من الأردن، والفنان حسين علي هارف من العراق.

ويستضيف المهرجان 16 كاتبًا أجنبيًّا، حيث سيلتقي الجمهور كلًّا من مات لاموث، وأمبيكا أناند بروكوب، ونانيت هيفرنان، وآبي كوبر، وكيفن شيري من الولايات المتحدة الأمريكية، وسوادي مارتن من ساحل العاجل، وميساكو روكس من اليابان، وكلوديا رويدا من كولومبيا، وزنوبيا أرسلان من باكستان، ترافقها دينارا ميرتاليبوفا من أوزبكستان، ويشارك من المملكة المتحدة كلٌّ من كيرتس جوبلينج، وعائشة بوشبي، وكاتي تسانغ، وكيفين تسانغ، وفرانسي فراندسن، سيباستيان دي سوزا.

ويتّخذ المهرجان كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث وضعت خطّة متكاملة لتعقيم المرافق والقاعات بشكل يومي وشامل، كما سيتم توفير ماسحات حرارية ومعقمات، إضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الأقنعة وتطبيق سياسات التباعد الجسدي.