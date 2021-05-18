«وجهني بقصة» .. ارتحال قصصي قصير يخاطب روح الطفل برسائل أدبية خالصة

في ثقافة وفنون 18 مايو,2021

مسقط ـ العمانية: تسجل الكاتبة العمانية ميمونة البلوشية حضورها الأدبي هذا العام بإبداع قصصي لتكون أكثر قربًا من الطفل من خلال مجموعة من القصص القصيرة التي تعانق روحه وعقله في آن واحد مع الإشباع الأدبي لقلبه، فبعد إصدارها لروايتي، “الجزء المفقود”، و”اجتاحت جسدي فما ذنبي.. سقوط أخير”، تأتي هذا العام

بإصدار للأطفال بعنوان “وجهني بقصة” والذي تبث من خلال رسائل تربوية إنسانية في هيئة قوالب قصصية قصيرة، تعززه بقراءات ورؤى شارحة لكل الأبجديات والرسائل في القصة القصيرة الواحدة، فهي تقدم إهداءها بنوع من التجلي عندما تقول “إلى صغاري الأطفال، أقدم لكم هذه القصص، فأنتم منهل للروح والسعادة، ومنكم تحظى الكائنات البشرية بالصفاء والنقاء، أحبكم”.

يأتي كتاب “وجهني بقصة”، كرؤية لرسالات إنسانية أدبية خالصة، على هيئة قصص متنوعة في مضامينها للأطفال الصغار، وهنا تفسر الكاتبة ميمونة البلوشية لماذا أرادت لها أن تكون قصصا قصيرة على وجه الخصوص وتؤكد: أن تستخدم أسلوبا ينبني على إثراء مخيلة الطفل ويحتوي على أفكار وأحاسيس تتفق مع مستويات نموهم المختلفة العقلية والوجدانية بعيدا عن أساليب التلقين، إذن هو أمر بحد ذاته يعود بنتائج إيجابية غير محدودة، فالقصة تدفع الطفل إلى التحليل والتأمل الممتع، ولا ننسى في ذلك أساليب التربية المستقاة من الوحي العظيم في الكتاب والسنة، والتي من ضمنها الأسلوب القصصي، فالتربية بالقصة وتوصيل القيمة بالمثال من أفضل الأساليب وأكثرها نجاحا، لا سيما مع الأطفال، فهي طريقة تجعلهم ينجذبون إلى الأحداث ويصورونها في أذهانهم لتلامس واقعهم وما يمر أمامهم من أحداث ومشاكل.

وفي الشأن ذاته تضيف البلوشية بقولها: كما نعلم أن القصة من الممكن أن تصور في عمل مرئي يكفل للطفل وصول القيمة المرجوة والاستمتاع في آن واحد، كما يسهل حينها فهم الحالة الذهنية والحسية للشخصيات، وهذا ما يجعل التأثير أكبر وأنفع، في حين أن الطفل لا يجد متعته في قراءة مقال بسرد منهجي، وقد لا يجد ضالته فيه لصعوبة تحليل المقال واستنباط القيم من الصيغ المباشرة، حيث إن المقال لا يستطيع ملامسة كافة المستويات العقلية والحسية للطفل. ولا ننسى أيضا أن الطفل بحاجة لواقع يعكس له حقيقة ما يعيشه، بمعنى آخر، أن الطفل حين تظهر لديه سلوكيات معينة مثلا إدمان الأجهزة الإلكترونية- يبدأ هنا المربي بإلقاء الأوامر والنصيحة وذكر مخاطر هذا السلوك، وهذا ما يجعل الطفل يمر بمرحلة من التشتت الذهني والصراع حول ما يراه واقعا يمتثل أمامه وما يلقى عليه من توجيهات، وهنا المقال يزيد من حالة الصراع الذهني، وهنا لا أقصد الشمول، وأخص الأطفال دون سن الثامنة، بينما القصة يعتبرها الطفل واقعا يمثل ما حدث معه فيربط من خلاله الأحداث ويستنبط النتائج، وهذا ما يقلل التوتر الذهني الذي يمر به الطفل.

التعمق حيث روح الكتابة ولغة طرح تلك القصص في الإصدار الأدبي، أمر غاية في التعقيد، وهنا أرادت الكاتبة ميمونة البلوشية أن يكون لتلك القصص بعض من المقومات والمحفزات المساندة لها لأن تكون أكثر التصاقا بالمحيط الأسري وقريبة من الطفل القارئ لها، وتوضح ذلك بقولها: جميع القصص تمثل قيما وسلوكيات نعيشها واقعا مع أطفالنا، وتحمل معاني تربوية محببة تهدف إلى غرس قيم إيجابية في نفوس الأطفال ونقل المعاني التربوية والاجتماعية بأبسط الطرق، وتُسهم في توسيع مداركهم وآفاق تفكيرهم، كما تؤهلهم ليخوضوا غمار الحياة بثقة عالية وشخصيات إيجابية غير متزعزعة، فقد تعمدت استخدام الأسلوب التربوي المشوق والذي يوصل المعلومة والسلوك الصحيح بطريقة تجذب الطفل والذي من خلاله سيطلق العنان لإثراء مخيلة الطفل فقد تنوعت القصص بين الطابع الخيالي والطابع الواقعي، فتارة بلسان الإنسان وأخرى بلسان الحيوان، بأسلوب سهل يحاكي طبائع الأطفال وأسلوبهم وينمي لديهم تبني السلوكيات السوية والسليمة، كما أذكر أن أسلوب القاص له دور كبير في إيصال الفكرة والمغزى من القصة، فلا بد أن يحاول الوالدان إثارة انتباه الطفل والتأثير عليه من خلال

القص بأسلوب متميز جذاب، مع تغيير مستوى الصوت مدعما بحركات الوجه واليدين.

المتتبع لإصدار كتاب “وجهني بقصة”، سيرى أن هناك قراءات أخرى ما بعد طرح القصة بأسلوبها الحقيقي، تعزز الرؤية التربوية والأدبية للكاتبة وهنا تعلل البلوشية هذا الأمر بحديثها: في الوقت الذي هيمن فيه الكتاب على طباعة القصص المصورة الصغيرة لانتشال الأطفال من وحل السلوكيات غير الأخلاقية، أردت أن أظهر قصص الأطفال في هذا الإصدار بشكل جديد تصل من خلاله ثقافة التربية لتشمل المربي ولا تقتصر على

الطفل، فلا يمكننا تغيير فكر الطفل وسلوكه إذا كان المربي متشبثا بطرق تربوية خاطئة، قد تأخذ القصة منحنى جيدا لتعديل سلوك الطفل، ولكنها لن تدوم طويلا بل وستحدث انتكاسة مخيبة للآمال إذا كان المربي لا يحسن التعامل مع سلوك الطفل، لذا أردت أن أعزز كل قضية تعالجها القصة بطرق علاج يتبعها المربي كي يخرج بأفضل النتائج الممكنة، ويربي طفله بأكثر الأساليب نفعا لشخصيته وسلوكه. من هذا المنطلق يمكن أن يكون هذا الكتاب مصدرا قصصيا وتوجيهيا خفيفا ومرجعا مناسبا للأسرة لمعالجة بعض المشكلات اليومية مع الأطفال.

يعلم القارئ والمؤلف العماني أن القصة القصيرة للأطفال حاضرة وناجحة في المجتمع التربوي الثقافي في السلطنة، ولأجل هذا تقوم الكاتبة البلوشية بربط ما جاء في هذه المجموعة بذلك المجتمع التربوي، مع توقعات أيضا لنتائج إيجابية يخرج بها الطفل بعد قراءة قصة توجيهية أدبية على وجه العموم، وتشير بقولها: يجب أن نقول أنه في الآونة الأخيرة بدأت تظهر أسماءً عمانية في عالم قصص الأطفال في الساحة الأدبية العمانية، تجلى في ظهور عدد من الأعمال القصصية الموجهة للطفل، والتي تتسم بالتنوع والشمول، وتتماشى مع الثقافة العمانية وروح العصر، إلا أن هذا لا ينفي ندرة الأنشطة الأدبية في مجال أدب الطفل بشكل عام في السلطنة، والتي من الممكن أن تحدث فارقا لا يستهان به في تنشئة الجيل القادم، وفي الحديث عن كتابي على وجه الخصوص، فهو

يحتوي على مجموعة من المشكلات المتكررة والتي قد تحدث في أغلب البيوت في مجتمعنا العماني، ففي ظل العصر الإلكتروني -كما يطلق عليه- والذي قد يؤثر سلبا على تنشئة جيل بقيم أخلاقية عالية، وفي ظل انشغال الوالدين بين مجريات الحياة في يومنا هذا، نجد أنه لا سبيل للطفل إلا اللجوء إلى نوبات من الصراخ والهلع والتوتر وإحداث المشاكل لإثبات الذات وجذب الانتباه ولا يجد الوالدان سبيلا أمامهم إلا التوبيخ والضرب،

فمن هذا الباب يجد الكتاب نظرته الخاصة في التربية عن طريق الحوار والتجاهل والقصة، والذي قد يُسهم بشكل فعال بتقليص حجم المشكلات وإبطاء تفاقهما، مما يمكننا من الخروج بأجيال مفعمة بروح الثقة والشجاعة ويتحلون بالصفات الحميدة، فالقصة التوجيهية كفيلة بتقويم سلوك الطفل دون توجيه الاتهام أو النقد بشكل مباشر، وقد توطدة العلاقة بين الوالدين والطفل بشكل كبير، وتغرس في الطفل مهارات كثيرة منها الاستماع وتحفيزه على القراءة وإثراء حصيلته اللغوية.