نزوى ـ العمانية: نظّمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى (تطبيقية نزوى) ممثلة في قسم التصميم، معرض التصميم الافتراضي الأول وهو معرض رقمي لأعمال ومشاريع طلبة قسم التصميم، ويستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري.

وقد عُرِضت خلاله مجموعة من أعمال طلبة برنامج التصميم من تخصصات التصميم الجرافيكي والداخلي والوسائط المتعددة، بالإضافة إلى أعمال من المواد العامة المطروحة في القسم.

وقد احتوى المعرض على 4 غرف عرض مختلفة، وبلغ عدد الأعمال المعروضة أكثر من 180 عملا فنيا متنوِّعا في المواضيع من معظم مقرّرات برنامج التصميم، حيث يهدف المعرض إلى عرض مجموعة متنوّعة من أعمال ومشاريع طلبة التصميم في جميع تخصصات برنامج التصميم، وتعريف المجتمع بمنتجات وقدرات الطلبة الإبداعية في مجال الفنون والتصميم، بالإضافة إلى نشر ثقافة المعارض الفنية بين الطلبة.

وقالت الدكتورة فاطمة العامرية رئيسة قسم التصميم إنّه بسبب جائحة كورونا وامتثالا لتوجيهات اللجنة العليا للمحافظة على سلامة الجميع تمّ نقل المعرض الواقعي إلى العالم الافتراضي وقمنا بالتسجيل في موقع مخصّص لإقامة المعارض الفنية، مضيفة أنَّ المعرض أتاح الفرصة لشريحة أكبر من المجتمع الخارجي لزيارة المعرض للتعرُّف على برنامج التصميم ومهارات الطلبة، حيث تمّ نشر الروابط الخاصة بالمعرض في وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للكلية لتصل إلى الجميع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكثر من 180 عملا فنيا بالعرض الافتراضي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.