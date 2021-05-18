عائلة جانا عمرو دياب تساندها بعد إعلان إصابتها بمرض ADHD .. وهذا ما فعلته شيرين رضا

جانا عمرو دياب ابنة المطرب المصري الشهير الملقب بـ"الهضبة"؛ مازالت محل اهتمام الجمهور المتابع لها منذ أن أعلنت بالأمس عن إصابتها بمرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، ووجهت رسالة لمدرستها بعد أن قامت بطردها بسبب إصابتها وعدم تماشيها مع زملائها، كما تصدر اسمها الترند طوال الساعات الماضية.

شيرين رضا تدعم ابنة عمرو دياب بعد إعلان إصابتها بمرض ADHD

وحرصت أسرة جانا عمرو دياب على دعمها بعد تدوينتها الطويلة التي كتبتها عبر حسابها على انستجرام، وشرحت فيها كل ما تعرضت له من قبل مدرستها بلندن التي طلبت منها المغادرة بسبب إصابتها بمرض (ADHD)، وقامت أفراد أسرتها بالتعليق على تلك التدوينة وعبروا عن فخرهم بها.

الفنانة شيرين رضا الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، عبرت عن مدى فخرها بابنة زوجها وشجاعتها في الإعلان عن تفاصيل مرضها والعقبات التي مرت بها في دراستها، فعلقت قائلة: "أنا فخورة جدًا بك يا طفلتي، ستظلين دائمًا في مواجهة هؤلاء المعلمين الجهلة؛ مصدر إلهام للآخرين.. أحبك".

نور وكنزي عمرو دياب تدعمان أختهما الصغرى جانا

نور عمرو دياب ابنة عمرو دياب وشيرين رضا عبرت عن دعمها لشقيقتها وأشادت بشجاعتها كذلك، فعلقت قائلة: "هذا رائع يا أختي! فخورة جدًا بك لوقوفك والمناداة بهم.. أنت تستحقين الأفضل دائمًا، وإلى الأبد"، فيما قررت كنزي شقيقة جانا بالتعليق على تدوينة شقيقتها واكتفت بوضع رسوم تعبيرية عبارة عن قلوب، كما أعادت نشر تدوينة جانا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بانستجرام.

الجدير بالذكر أن جانا كانت قد كشفت بالأمس عن معاناتها مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، حيث طالبت كل المصابين بهذا المرض بعدم الاستسلام لأي رسالة سلبية قد تؤثر علي شخصياتهم أو تفكيرهم، كما طالبتهم بالثقة في أنفسهم وأنهم قادرون على تنفيذ خطوات كبيرة فيما يخص حياتهم، بغض النظر عن المعاناة التي يعيشونها، مؤكدة على قدرتهم على مواجهة هذا.

تفاصيل معاناة جانا عمرو دياب بسبب الإصابة بـADHD

كذلك وجهت رسالة لمدرستها "مدرسة كوينز جيت" في بريطانيا حيث كشفت أن المدرسة طلبت منها المغادرة وعدم الاستمرار بها بسبب معاناتها من اضطراب فرط الحركة، وتحدثت عن أصعب ما مرت به فكتبت: "بدأت دراستي في السنة الثامنة ونصحت للأسف بالمغادرة في العام الثاني عشر، تم تشخيصي مؤخرًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب القلق واضطراب الهلع، كما تعلمون جميعًا ، لقد عانيت كثيرًا من الناحية الأكاديمية، وكان هذا بسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذي لم يتم تشخيصه في ذلك الوقت".

وأضافت: "وجدت أنه من الصعب جدًا التركيز، لقد قمت بالمماطلة كما لو كانت هواية نادراً ما أقدم واجبي المنزلي في الوقت المحدد، وعندما كان الأمر كذلك، كنت سأكون قد أكملته قبل ساعتين من موعد استحقاقه، كنت أقرأ الأسئلة بشكل غير صحيح باستمرار أثناء الاختبارات والواجبات، ولكن نصحوني بقراءتها بعناية في المرة القادمة وأخذ وقتي عند قراءتها كما لو كان بإمكاني القيام بذلك"، كما طالبت مدرستها بأن تكون أكثر لطفًا مع الطلاب المصابين بـADHD.

وكان مرض ADHD قد تم تناول تفاصيله مؤخرًا خلال مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم ونهى عابدين وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي وبيومي فؤاد وغيرهم.