شكرا لقرائتكم خبر عن بدموع.. رجاء بلمير كانت من بين المهاجرين إلى سبتة عبر ساحل الفنيدق سمعو شنو قالت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 18 مايو 2021 11:40 مساءً - فيديو رجاء بلمير وهي تحاول العبور الى سبتة المحتلة والدموع في عينيها وتتفاجئ بالفقر الدي يعيشه بعض المغاربة الراغبين في الوصول الى الحلم الاوروبي فيديو تقشعر له الابدان

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