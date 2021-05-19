سبب توقف مخرج "لعبة نيوتن" عن تقديم المسلسلات بعد النجاح الكبير في رمضان.. بالفيديو

مسلسل "لعبة نيوتن" لمنى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح حقق نجاح كبير في موسم رمضان الماضي، وتصدر اهتمامات الجمهور وكان حديث السوشيال ميديا في أيام عرضه، كشف مخرجه تامر محسن عن توقفه عن تقديم المسلسلات بعده ونشر كواليس تصوير المسلسل.

فيديو كواليس تصوير أبرز مشاهد "لعبة نيوتن"

ونشر المخرج تامر محسن مقطع فيديو على حسابه بفيسبوك، وثق به كواليس تصوير مشاهد مسلسله الأخير "لعبة نيوتن"، واستعرض طريقة تصوير أبرز مشاهد المسلسل الذي حقق نجاح كبير في موسم رمضان، وظهرت في الفيديو منى زكي وأبطال العمل وهم في الكواليس وأثناء التحضير لمشاهدهم في المسلسل، وعلق تامر محسن على الفيديو وأعلن نيته التوقف عن تقديم المسلسلات ذات الـ30 حلقة بعد هذا العمل.

تامر محسن يعلن توقفه عن المسلسلات بعد "لعبة نيوتن"

وقال المخرج تامر محسن تعليقاً على فيديو كواليس المسلسل:" لعبة نيوتن.. المسلسل الأخير من ٤ مسلسلات رمضانية كلهم فخور بيهم وبكل من شاركوني في صناعتهم، كل واحد منهم كان تجربة حاولت إنها تكون مغامرة بعيدة عن السائد، وتكون مختلفة شكلاً ومضموناً عمّا سبق وقدمته، وكلّهم كانوا أعمال أصلية اتكتبت خصيصاً للشاشة، لكن لعبة نيوتن ليه معزّة خاصة لأسباب كتير، من ضمنها كم التفاعل والنقاشات اللى أنا ممتن ليها جداً..".

وتابع تامر محسن:" وكمان لإنّي كنت مقرّر إن ده آخر مسلسل رمضاني من ٣٠ حلقة هعمله، علشان لو في العمر بقية، أرجع تاني للحلم القديم اللي تاه بسبب المسلسلات، وهو السينما، و ربما أيضاً حلقات ال Mini Series اللي بتتعمل بإتقان مقارب لصناعة الأفلام، وبتتعرض على منصات بدون فواصل إعلانية طويلة، صحيح التفاعل اللحظي للمشاهدين والنقاشات اليومية في رمضان أثناء العرض بيكون له أثر مختلف، لكن الفن بيحتاج لبراح أكبر من الحسابات الصارمة تجاه زمن الحلقة وعدد الحلقات وتوقيت العرض.. شكراً لكل من شاهد أي من المسلسلات الأربعة".

نجاح كبير لمسلسل "لعبة نيوتن" في رمضان

ويعتبر مسلسل "لعبة نيوتن" هو الرابع في مسيرة المخرج تامر محسن والذي قدم عدة مسلسلات ناجحة في المواسم الأخيرة وأولها مسلسل "بدون ذكر أسماء" ومسلسل "تحت السيطرة" و"هذا المساء"، وقدم في السينما فيلم وحيد "قط وفار"، وتصدر إسمه مواقع التواصل في الفترة الأخيرة بعد النجاح الكبير لمسلسل "لعبة نيوتن" والذي شارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.