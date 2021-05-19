منة عرفة تحتفل بخطبتها بعد أيام من إعلان علي غزلان ارتباطه رسميا..شاهدوا

منة عرفة، الممثلة المصرية الشابة، فاجأت الجمهور اليوم بالإعلان عن خطبتها، ونشرت صورة تعبيرية على انستقرام للإعلان عن الحدث السعيد دون الكشف عن التفاصيل.

منة عرفة تعلن خطبتها وتخفي هوية خطيبها

ونشرت الفنانة الشابة منة عرفة عبر صفحتها بانستقرام اليوم صورة تعبيرية للإعلان عن خطوبتها، وأكدت الخبر في تعليقها على الصورة، وفاجأت الجمهور بالأمر دون الكشف عن هوية خطيبها أو نشر صورة لها من حفل الخطوبة، وهو الأمر الذي أثار الجدل بين متابعيها خاصة إنها أغلقت خاصية التعليقات على الصورة على انستقرام، ولم تنشر أي تفاصيل أو تعليقات أخرى حول خطبتها.

منة عرفة تعلن خطبتها بعد ارتباط علي غزلان

وأثارت منة عرفة الجدل بسبب طريقتها الغامضة في إعلان خطبتها على انستقرام، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يربط بينها وبين خطوبة علي غزلان مؤخراً، وشكك البعض في حقيقة خطوبة منة عرفة بسبب عدم نشرها أي صور أو كشف هوية خطيبها، وزعم البعض انها فعلت ذلك للرد على علي غزلان وإغاظته، والذي انفصل عنها منذ أشهر أعلن خطبته منذ أيام.

وكان علي غزلان قد أعلن ارتباطه بملكة جمال مصر السابقة للعام 2017 فرح شعبان منذ أيام قليلة، ونشر صورة مرحة لهما وذلك بعد أشهر قليلة من انفصاله عن الممثلة الشابة منة عرفة، وفاجأ اليوتيوبر الشهير متابعيه عبر حسابه على انستغرام بالإعلان عن ارتباطه بملكة جمال مصر السابقة للعام 2017 فرح شعبان، فنشر صورة مرحة تجمعهما، ووصف عروسته بأنها "السند" له، حيث علق قائلاً :"طلبت من ربنا سنده صغيره ، بعتلي جبل كبير اتسند عليه " لتعلق فرح على الصورة ايضا "أحبك كثيراً".

منة عرفة تثير الجدل بسبب خطبتها

وأثار علي غزلان ومنة عرفة الجدل كثيراً بعد ظهورهما في مناسبات متعددة في العام 2020 ونهاية عام 2019، وظهورهما ايضا سويا بجلسات تصوير وأماكن تنزه ونشرهما هذه الصور عبر حسابات السوشيال ميديا، وألمحا حينها الى أن علاقة عاطفية تجمعهما، ولم يكتف على غزلان بظهوره بالصور مع منة عرفة انما كتب العديد من رسائل الغزل والحب العلانية لها، لكن خلال شهر يونيو 2020، فوجيء الجمهور بأن الثنائي علي غزلان ومنة عرفة قاما بحذف صورهما معاً من انستغرام وأبقيا على الصور التي يظهران فيها مع مجموعات وأصدقاء مشتركين، ما فسر حينها انفصالهما عن بعض وانتهاء علاقتهما الرومانسية.