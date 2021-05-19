منى زكي تكشف أسرار والدتها:"تزوجت وأنجبت في عمر 14 سنة وهربت قبل تعرفها على والدي"

منى زكي حلت ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي للحديث عن أصداء عرض مسلسلها الأخير "لعبة نيوتن"، مع الفنان محمد فراج والفنان سيد رجب، وكشفت عدة أسرار عن دورها في العمل وكذلك حياتها الخاصة.

منى زكي تحكي قصة مؤثرة عن والدتها

وحكت منى زكي في البرنامج قصة مؤثرة عن والدتها، وربطتها بقصة مسلسل "لعبة نيوتن" الذي قدمته في رمضان الماضي، وقالت منى زكي إن والدتها تزوجت وهي في عمر 14 سنة بسبب الظروف المادية للعائلة وقتها، وذلك بعدما خسر جدها كل أمواله وخشيت جدتها على أبنائها الخمسة فاضطرت إلى زواجهم، وتابعت منى زكي أن والدتها تزوجت رجل يفوقها عمراً بسنوات كثيرة، ولم تكن تعرف وقتها معنى الزواج من الأساس.

منى زكي: والدتي تزوجت في عمر 14 عام بسبب الظروف المادية

وأضافت منى زكي إن والدتها ظلت مع زوجها الأول لمدة 4 شهور وهربت من المنزل بعد حملها منه، وانتقلت للعيش مع خالتها، لانها لم تستطع تقبل العيش في هذه الظروف، وأكملت حياتها بعد ذلك وأتممت دراستها بدعم من خالتها، وتعرفت على والد منى زكي وقتها وهو يعرف ظروفها وانها متزوجة ولديها ابن، ولكنه أحبها رغم هذه الظروف وأعجب بقوتها، وتزوجته بعد طلاقها من زوجها الأول.

وقالت منى زكي إن والدتها سيدة قوية للغاية، ووالدها رجل محب وعلمها الاعتماد على نفسها وعلى حريتها وعلى احترام الآخرين واختياراتهم، وتحاول ان تنقل تلك التربية إلى أبنائها، ودافعت عن شخصية "هنا" في مسلسل "لعبة نيوتن" وقالت إن المسلسل والدور يدعم المرأة وحريتها وليس العكس، ولكن شخصية هنا كانت عديمة الخبرة لذلك اتخذت عدة قرارات خاطئة عندما قررت التحرر من القيود والاعتماد على نفسها.

منى زكي تكشف معاناتها مع الولادة بعد مشهدها المؤثر في "لعبة نيوتن"

وتذكرت منى زكي أيضاً فترة حملها وولادتها في ابنها الأوسط، وقالت إنها عاشت تجربة مماثلة لمشهد ولادتها الصعب في أمريكا في مسلسل "لعبة نيوتن"، لأنها كانت في الخارج وكانت تمر بظروف صحية صعبة وانهارت أثناء ولادتها، وأضافت منى زكي إن المخرج تامر محسن هو من اختارها للدور واعجبت به وتحمست للمشاركة في المسلسل بسبب اعجابها بأعمال تامر محسن الأخيرة.