الفنانة نجود أحمد تكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل دورها في مسلسل "على الهوى"

نجود أحمد أحد أبرز النجوم الشباب في الدراما السعودية في الفترة الأخيرة حيث شاركت في العديد من الأعمال المهمة والتي كان من بينها مسلسل "العاصوف 2" مع الفنان ناصر القصبي، وتستعد خلال هذه الفترة لعرض أحدث أعمالها مسلسل "على الهوى".

تفاصيل دور نجود أحمد في مسلسل "على الهوى"

نجود أحمد كشفت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" تفاصيل دورها في مسلسل "على الهوى" الذي انتهت من تصويره خلال الأسابيع الماضية والذي بات جاهز للعرض قريبا على إحدى المنصات الرقمية، نجود أحمد أكدت أن دورها في العمل الجديد يعد تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لها عن أدوارها السابقة، وتحديدا تقديمها لشخصية "ناهد" الشخصية الضعيفة التي تحتاج دوما للمساعدة.

فقالت نجود أحمد: "مسلسل (على الهوى) اعتبره من الأعمال التي تقدم فكرة مختلفة وجميلة كما أن دوري فيه جديد تماما عن دوري في مسلسل (مامجي) ففي العمل الأول أقدم شخصية تدعى ناهد وهي بنت يظهر ضعفها وعدم شجاعتها في العديد من الموقف وهذا عكس شخصية الندري في مسلسل (مامجي) تماما حيث أنها كانت قوية وقائدة فريق فأنا أحب دوما أن أقدم شخصيات مختلفة من حيث الشكل والتكوين".

ويشارك في بطولة مسلسل "على الهوى" مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ريم الحبيب، وجبران الجبران، ونجود أحمد، ونورا عصر، والفنان القدير عبدالعزيز السكيرين، وعلي السبع، وراضي المهناء، وراشد الورثان، ومعتز العبدالله، والعمل من تأليف نديم نجم، وإخراج إياد دادو.

سبب ابتعاد نجود أحمد عن السينما

نجود أحمد أشادت بالأعمال السعودية التي باتت تعرض على المنصات الرقيمة حيث أوضحت مدى التنوع الكبير فيها فقالت: "اعتقد أن الأعمال التي تعرض على المنصات باتت تقدم للجمهور دراما مختلفة من ناحية الكم والأفكار، كم أن المنصات ما شاء الله باتت قادرة على منافسة التلفزيون وبقوة"، نجود أحمد تحدثت كذلك عن سبب غيابها عن المشاركة في أي عمل سينمائي خلال الفترة الماضية، حيث أوضحت أن الفرصة المناسبة لم تتاح حتى الآن لهذه الخطوة فقالت: "لم ابتعد عن السينما لكن حتى الآن لا يوجد نصيب لهذه الخطوة، فعندما يتم التواصل معي من أجل المشاركة في أي عمل سينمائي يكون لدى انشغال في عمل آخر أو ارتباط سفر".

الدور الذي تتمنى نجود أحمد تقديمه على الشاشة

نجود أحمد كشفت كذلك عن الدور الذي تتمنى تقديمه خلال الفترة القادمة فقالت: "أتمنى تقديم دور عن فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة فهو تحدي كبير"، نجود أحمد قد شاركت خلال مسيرتها الفنية في العديد من الأعمال المهمة والتي كان من أبرزها مسلسل "العاصوف 2" مع الفنان ناصر القصبي، وعبداﻹله السناني، وريم عبدالله، عبدالعزيز السكيرين، وريماس منصور.