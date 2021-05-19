فيديو رامي رضوان عن حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز الصحية:"في المرحلة الحرجة ويحتاجان للدعاء"

رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، ظهر في برنامجه الليلة لأول مرة بعد إصابة زوجته وسمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس كورونا، وتحدث في البرنامج عن الحالة الصحية لهم.

رامي رضوان يكشف تطورات حالة سمير غانم

وتحدث رامي رضوان في برنامج عن تطورات الحالة الصحية للنجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وقال إنهما لم يمرا من المرحلة الحرجة حتى الآن، وهما في حاجة إلى دعاء الجميع لهم لتجاوز تلك المرحلة، وطلب من الجمهور تقديم الدعم والدعاء لدلال عبد العزيز وسمير غانم لأن العامل النفسي في التعافي من فيروس كورونا هام للغاية، وأضاف إن دعوات ورسائل الجمهور تصل لهم في المستشفى.

تفاصيل جديدة عن حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز

وأضاف رامي رضوان إن الأسرة تلقت رسائل ومكالمات من جميع دول العالم، ولم يتفاجأ من كم الحب والاهتمام من الملايين بحالة سمير غانم ودلال عبد العزيز بسبب جماهيريتهما ورصيدهما الكبير لدى الجمهور، وقال إنه يتمنى ان تشهد حالتهما تحسن في الفترة المقبلة بفضل دعوات الجمهور.

وكان رامي رضوان قد كشف عن إصابة سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس كورونا، ونقلا إلى المستشفى منذ ما يقارب شهر، وأقلقا الجمهور بسبب تدهور حالتهما وبقائهما في المستشفى طوال تلك المدة، وكان الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الجمهور للصحة، قد كشف أمس إن حالة سمير غانم تحتاج إلى متابعة وعلاج مكثف في الفترة الحالية، وأضاف إن حالة سمير غانم ما زالت في المرحلة العلاجية، وأن الفترة المقبلة ستوضح النتيجة على حالته، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز والتي ما زالت تحت المتابعة الصحية.

سمير غانم ودلال عبد العزيز يقلقان الجمهور

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم على صفحتها بانستقرام اليوم عدة أدعية لوالديها، وكذلك حسن الرداد وإيمي سمير غانم أمس، ويتواجد الفنان سمير غانم داخل العناية المركزة بالمستشفى منذ أكثر من 20 يوم، بعد الكشف عن تدهور حالته في بداية الشهر الجاري، وكشفت مصادر في تلك الفترة عن إصابة الفنان سمير غانم بفشل كلوي بعد إصابته بكورونا وأنه يخضع لجلسات غسيل كلى بعد تدهور حالته، وتتواجد الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى منذ ما يقارب الشهر بعد إصابتها بالفيروس أيضاً.