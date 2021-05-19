وائل كفوري يتخطى الـ ٣٠٠ ألف مشاهدة بـ”كلنا بننجر”

تخطى الفنان اللبناني وائل كفوري الـ ٣٠٠ ألف مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم "كلنا بننجر" بعد مرور ٢٤ ساعة تقريبا على طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "كلنا بننجر" من كلمات على المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، توزيع جمال ياسين، وهي تتر مسلسل "داون تاون".
وتقول كلمات الأغنية: كلنا مننجر نمشي بطريق بيبلش خير بتقلب شر.. وأنت حر هالحياة كتير بتغري.. كوكبنا بيلف وبيدور.. وبدك إيانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور، بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب.. كل شيء ممنوع مرغوب بطل فيه فرق كبير بين الباطل والحق".
المسلسل اللبناني "داون تاون" من بطولة أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة ابي كنعان قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس ومن إخراج زهير قنوع.
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