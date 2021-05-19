مهرجان البحر الأحمر يفتح باب المشاركة في برنامج دورته الافتتاحية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج دورته الافتتاحية التي ستقام من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل، حيث تُقبل طلبات الأفلام الآسيوية والإفريقية، بما فيها الأفلام العربية حتى 18 أغسطس 2021.

وقد وجّه المهرجان الدعوة للمواهب الصاعدة إضافة إلى المخرجين من أصحاب الخبرات والأسماء المعروفة من آسيا وإفريقيا والعالم العربي لتقديم طلبات المشاركة في مسابقة البحر الأحمر، ومسابقة الفيلم القصير، إضافة إلى المواهب السعودية التي يمكنها المشاركة أيضاً في برنامجي سينما سعودية جديدة، وتجريب، هذا وستقوم لجنة مختصة بمراجعة طلبات المشاركة، إضافة إلى اختيار الأفلام التي تُعرض ضمن الأقسام السبعة الأخرى في البرنامج. وقد أكّد المهرجان على سعيه لدعم وتعزيز الحراك السينمائي، والاحتفال بأهم إبداعات السينما من جميع أنحاء العالم، ليكون أهم وأكبر تظاهرة سينمائية عربية، ووجهة المبدعين من السعودية والمنطقة، إضافة إلى المخرجين الآسيويين والإفريقيين، وبقية الإبداعات السينمائية العالمية.

ومن المقرر أن تستضيف المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثاً إنسانياً عالمياً وفق اليونسكو، الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نوفمبر 2021. ويسعى المهرجان إلى تنظيم أنشطة فعلية تجمع عشّاق الأفلام والسينمائيين وأقطاب صناعة السينما العالمية، للاحتفاء بالحياة ما بعد الجائحة التي أدت إلى تأجيل دورته الأولى من مارس 2020. ويُعتبر المهرجان منصة حيوية هامّة لتقوية الروابط الإبداعية بين السعودية وبقية أنحاء العالم، من خلال برنامج يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية، والروائع الكلاسيكية، والأفلام العربية المعاصرة، إضافة البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينمائية.

وقد كشف المهرجان مؤخراً عن تفاصيل برنامجه الذي يضم 11 قسماً يعرض أعمالاً عالمية وعربية معاصرة، وأفلاماً سعودية طويلة وقصيرة وتجريبية، وروائع السينما الكلاسيكية، إضافة إلى إبداعات مستقبلية من أعمال الواقع الافتراضي والواقع المعزز والسينما التفاعلية.

تتنافس الأفلام التي سيتم اختيارها ضمن المسابقة على جوائز اليُسر التي تمنحها لجنة تحكيم دولية، وتشمل اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل (100 ألف دولار)، وأفضل إخراج (30 ألف دولار)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة (20 ألف دولار)، وجائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير (25 ألف دولار)، إضافة إلى جوائز أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل مساهمة سينمائية، كما يُقدّم المهرجان جائزة نقدية للفيلم الفائز بجائزة الجمهور، وأفضل فيلم سعودي.