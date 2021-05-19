عاصي الحلاني يتخطى المليون مشاهدة بـ”حبيبي”

تخطى الفنان اللبناني عاصي الحلاني المليون مشاهدة بفيديو كليب أغنية "حبيبي" الذي جمعه بنجله الوليد، بعد مرور خمسة أيام على طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". أغنية "حبيبي" من كلمات نزار فرنسيس، ألحان عادل العراقي، توزيع طوني سابا. يذكر أن عاصى الحلانى طرح مؤخرا أغنيتين، الأولى أغنية "رجعتينى لبدايتى"، وهى من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، والثانية "على مين متكلين"، من كلمات ‎طليع حمدان، وألحان ‎عاصي الحلاني، وتوزيع ‎طوني سابا، وماستر ‎محمد المقهور".

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