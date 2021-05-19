378 ألف جنيه إيرادات فيلم ديدو

بلغت إيرادات فيلم «ديدو» للفنان كريم فهمي أمس، الثلاثاء 378 ألف جنيه ليأتي ثاني أفلام العيد من حيث الصدارة، بعد فيلم أحمد نوتردام لـ رامز جلال.

وطرح المنتج أحمد السبكي، مؤخرا البرومو الرسمي لأحدث أفلامه بعنوان "ديدو" للنجوم كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت و بيومي فؤاد ، والذي من المقرر طرحه بالسينما احتفالا بعيد الفطر المبارك مع الجمهور.

وبمجرد نزول البرومو، تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما فيه من عناصر الإبهار بمشاهد الجرافيكس الضخمة، التي خطفت أنظار المشاهدين والتي تقدم لأول مرة فكرة بهذه الطريقة، داخل صناعة السينما بمصر والتي ظل صناع العمل يعملون علي مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين، بعد الانتهاء من تصوير العمل ليخرج بالشكل اللائق للجمهور.

يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .