منى زكي تكشف عن مشهدها المفضل في "لعبة نيوتن" وكيف تسببت لغتها الإنجليزية في أزمة لها؟

قالت الفنانة منى زكي إن دورها في مسلسل "لعبة نيوتن" في شخصية "هنا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار عرضه في الموسم الرمضان المنقضي، جاء بسبب أوراق العمل الجيدة للغاية، وذلك بسبب جهد المؤلف.

تابعت زكي في لقاء خاص خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON "، في حلقة خاصة مع أبطال مسلسل "لعبة نيوتن"، اليوم الثلاثاء: "اكتشفت مع عرض الحلقات إننا عندنا قماشة حلوة أوي لأن ورق العمل معمول حلو جدًا بسبب المؤلف وورشة عمل مها الوزيري مشرفة العمل أسهم في نجاح العمل وكل فنان أدى دوره في العمل أضاف إلى هذه القماشة بكل صدق وضمير".

أوضحت الفنانة أنها لم تكن تتخيل ردود الأفعال الواسعة حول العمل ونجاحه، متابعة أنها كانت مؤمنة بأنهم يقدمون عملًا محترمًا وورقًا مختلفًا عن باقي الأعمال الرمضانية.

منى زكي وأفضل مشاهدها في "لعبة نيوتن"

أضافت: "الصراحة رأيي أن كل الفنانين اللي شاركوا في العمل كانوا جامدين جدًا، علشان كده مع وجود مخرج كبير ومؤلف عظيم حسينا إننا هنقدم حاجة محترمة وحلوة بس مش لدرجة النجاح اللي شفتها دي الصراحة".

أردفت منى زكي: "شخصية هنا كانت بعيدة عني في الحياة الحقيقية عشان كده كنت بسأل المخرج إخترتني ليه وإيه اللي أنت شايفه عندي لازم يتغير عشان الدور ده؟ قال حاجات كتيرة لكن أهم ما قاله دوت الخليج اللغة وأنا في البداية شفتها موضوع سهل لأن الشخصية تقتضي أن أبدو أتحدث بلغة ركيكية في الانجليزية رغم كوني أتقنها ودي كانت الصعوبة كنت حاسة أن جوايا كرباج لأني متعلمة لغة صح".

حول أصعب المشاهد قالت: "كان عندي كتير صعب بس بقى عندي واحد هو الأفضل بعد تحليل الجمهور والناس لأن فيه حد متخصص في لغة الجسد وفسر مشهد الطبيب النفسي بشكل جيد وأنا انبسطت جدًا بتفسيره لأن مكنش في دماغي أن تحركاتي في المشهد كان ليها معنى أنا بس كنت بتحرك لأني حاسة الدور وطلعت مني حركات الجسد دون قصد وطلع ليها معنى بعد تحليل لغة الجسد ففرحت بده".

محمد فراج

كشف محمد فراج عن أبرز ردود الافعال التي تلقاها حول دوره في شخصية " الشيخ مؤنس " في مسلسل " لعبة نيوتن " الذي عرض في موسم رمضان المنقضي قائلاً : منذ عرض العمل وتلقينا ردود أفعال كثيرة عبر المنصات المختلفة وعبر السوشيال ميديا والتي عكست إلى حد كبير صدق ونجاح العمل بدرجة كبيرة "

لكن فراج تابع في اللقاء نفسه مع الاعلامية لميس الحديدي وقال: "رغم كل ردود الافعال إلا أن أبرز الردود الصادقة التي وصلته أن أحد المتابعين قال له أنه أثناء مشاهدة العمل كان يشعر بوجود كاميرا خفية تقوم بتصوير البني أدمين طبيعين وعاديين وشبهنا بمشاكلهم الي شبهنا الي إحنا عمرنا مافكرنا فيها إلى هذا الحد وكانها ليست مشاهد تمثيل لكنها تبدو واقعية وكأن الناس التي تقوم بالدور يعيشون حياتهم الطبيعية بمواقفهم العادية وتم تصويرها بكاميرا خفية ثم عرضت على شاشة التلفزيون".

ومازحته الحديدي قائلة: "أكتر كوميكسات الي إتعملت كانت عن " فك كرب مسلمة " في إطار شخصية الشيخ مؤنس ليرد فراج قائلاً : " بفكر أطبع كروت بإسم الشيخ مؤنس واققول بفك كرب المسلمات".

سيد رجب

علق الفنان القدير سيد رجب على دوره في مسلسل لعبة نيوتن في شخصية " مستر بدر " المثير للجدل والذي ظل لغزاً حتى الحلقات الاخيرة قائلاً : " أنا كنت واثق بقناعة شخصية أن المسلسل سيحقق نجاح كبير وأنو هيتشاف بشكل كويس من أوساط المثقفين وصناع السينما وأنو هياخد موقع كويس في المستوى ده لكن ماخالف التوقعات أن يأخذ المسلسل هذه الجماهرية العريضة في أوساط المثقفين وغير المثقفين والشعبيين وغير الشعبيين رغم كونه يطرح قضية تحتاج لتفكير ووعي عشان كده أنا سعيد ومتفاجيء بالجمهور إنو قدر يلاقي نفسه في موضوع مثير وصعب ".

تابع قائلاً : "قبل المسلسل كانت أمنيتي أني أشتغل مع الاستاذ تامر محسن وتلقيت مكالمة منه أخبرني فيها أنه يجب أن نعمل سوياً وقال لي : عندي دور صغير كده بس أعتقد هيعجبك وأنا كنت شفت شغله الي إتعمل قبل كده وأنا كنت حابه جداً وقلت أكيد الدور هيعجبني ولما قريته عجبني".