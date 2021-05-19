نقل فاهد نجل الفنانة أحلام إلى المستشفى وتطلب من الجمهور طمأنتها عليه

أحلام النجمة الإماراتية الكبيرة كشفت عن أزمة صحية مر بها نجلها فاهد اثناء تواجده في المملكة العربية السعودية، مما تسبب في قلقها حتى حاول متابعيها طمئنتها عليه من خلال تدوينات عبر "تويتر".

أحلام تثير قلق متابعيها حول صحة نجلها فاهد

أحلام أثارت قلق متابعيها على نجلها فاهد الذي يتواجد في المملكة العربية السعودية بعدما تعرض لأزمة صحية لم تكشف النجمة الإماراتية عن أسبابها أو تفاصيلها، حيث نشرت أحلام تدوينة عبر حسابها على "تويتر" تدعوا فيها لابنائها لكونهم ليسوا بالقرب منها، فكتبت: "إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك..يارب".

وأثارت التدوينة قلق متابعيها بسبب غموضها حتى أعادت أحلام نشر تدوينة أخرى لإحدى المتابعات تكشف فيها بعض المعلومات عن ما حدث لفاهد فكتبت: "أطمنك يا ملكة أن إبنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين، ولا تحاتينه احنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك و دارك الثاني لاتحاتين فديتك"، لترد أحلام على التدوينة فكتبت: "الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر".

نقل ابن الفنانة أحلام إلى المستشفى

أحلام أكدت كذلك على نقل نجلها فاهد إلى المستشفى ومعه عمه حيث كتبت تعليقا قالت فيه: "الحمد لله يا الغالية ربي لطف بهم وسلم وما قصرتوا عيال السعودية رجال ركضوا به على المستشفى هو وعمه الحمد لله"، وحرص العديد من النجوم على الاطمئنان على صحة نجل الفنانة أحلام في رسائل قاموا بكتبتها على "تويتر" وكان من بينهما رسالة من الإعلامية وفاء الكيلاني قالت فيها: "ألف حمد لله على سلامته ربنا يحفظه من كل سوء ومكروه"، كما علقت كذلك الفنانة داليا مبارك على ما نشرته الفنانة أحلام فكتبت: "ما يشوف شر قدامه العافية يا رب".

أحلام تحتفل بعيد ميلاد نجلها

أحلام احتفلت في الأيام الماضية بعيد ميلاد نجلها فاهد الـ17 عبر حسابها على "تويتر" حيث نشرت أكثر من صورة له عبرت من خلالها عن حبها وفخرها به وتمنت له السعادة في جميع الخطوات التي يتخذها فكتبت أحلام: "جعلك يارب في فرح وسعاده وسنينك سعيده و يارب وجعل ربي يسخر لك ملائكه السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد، أحبك".