دنيا سمير غانم تُكثف الدعاء لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز: "يارب اشفيهما وامسح عنهما كل ألم"

دنيا سمير غانم تعيش حالة من القلق واللحظات الصعبة على والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز اللذان ما يزالان بحالة حرجة ولم تتحسن حالتهما الصحية بعد اصابتهما بفيروس كورونا ودخول الأول ايضا في أزمة صحية بسبب غسيل الكلى، فرفعت دنيا سمير غانم دعواتها لهما وناشدت الجمهور ايضا بالدعاء لوالديها النجمين.

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز

الفنانة دنيا سمير غانم كتبت تدونية عبر ستوري حسابها على انستغرام رفعت فيها الدعاء لوالديها النجم الكبير سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، وتمنت لهما الشفاء العاجل وبأن يهون الله عليهما وجعهما بسبب حالتهما الصحية الصعبة منذ حوالي أسبوعين.

وكتبت دنيا سمير غانم في تدوينتها على ستوري انستغرام دعاء جاء فيه :"اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي ارح ثم هوّن ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت إنك على كل شيء قدير، يارب الشفاء لكل من قال استغفر الله وأتوب إليه".

دنيا سمير غانم ناشدت الله بأن يكشف هذه الكربة عن والديها فتابعت في تدوينتها: "اللهم يا من شفيت ضر أيوب وكشفت كرب يعقوب، اشف سمير ودلال وامسح عنهما كل ألم، اللهم أنت أعلم بحالهما ووجعهما، لا شفاء إلا شفائك ولا دواء إلا دوائك، اشف واعف عن جميع مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وفك كرب المكروبين عاجلا غبر آجل يارب".

سمير غانم ودلال عبد العزيز بحالة صحية حرجة

وفي سياق متعلق، كشف يوم أمس الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الجمهور للصحة، في مداخلة هاتفية له مع برنامج "حضرة المواطن"، تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وقال إن حالة سمير غانم تحتاج إلى متابعة وعلاج مكثف في الفترة الحالية، وأضاف إن حالة سمير غانم ما زالت في المرحلة العلاجية، وأن الفترة المقبلة ستوضح النتيجة على حالته، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز والتي ما زالت تحت المتابعة الصحية.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب منذ أيام عبر "فيسبوك": "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".

ويمكث الفنان سمير غانم منذ أكثر من 20 يوما داخل العناية المركزة بالمستشفى، بعد الكشف عن تدهور حالته في بداية الشهر الجاري، وكشفت مصادر في تلك الفترة عن إصابة الفنان سم غانم بفشل كلوي وأنه يخضع لجلسات غسيل كلى بعد تدهور حالته، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز والتي نقلت إلى المستشفى منذ ما يقارب شهر بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وكشفت المصادر إنها تعاني من متاعب تنفسية استلزمت نقلها للمستشفى لتلقي جلسات التنفس والأكسجين، وأقلقت الجمهور على حالتها بسبب المدة الطويلة التي قضتها بالمستشفى وعدم الكشف عن تطورات حالتها.