هل أصيب ماجد الكدواني بمرض جلدي خطير؟ .. نجله يحسم الجدل بالفيديو

ماجد الكدواني النجم المصري الشهير أقلق الجمهور على حالته الصحية بالأمس بعد أن تم انتشار بعض الصور له والتي ظهر فيها يبدو مصابًا بمرض جلدي صعب في هيثة طفح جلدي بالوجه.

ماجد الكدواني يقلق الجمهور بسبب ظهوره بمرض جلدي.. ما القصة؟

وأثار ماجد الكدواني الجدل بين المتابعين الذين عبروا عن مدى صدمتهم من ظهور الفنان المصري بهذا الشكل وتساءلوا عن طبيعة المرض الذي بدا مصابًا به وظهر بوضوح في وجهه، وهو ما دفع أحد أشهر أطباء الجلدية في مصر إلى التدخل ومحاولة التواصل مع الفنان الشهير للوقوف على أسباب ظهور الطفح الجلدي.

وبالرغم من أن الصور انتشرت على نطاق واسع، إلا أن البعض ادعى أن ماجد الكدواني هو من قام بنشر الصور عبر حسابات تحمل اسمه على مواقع اتواصل، فيما قرر نجله يوسف التعليق على الأمر والكشف عن حقيقة تلك الصور التي انتشرت.

نجل ماجد الكدواني يطمئن الجمهور على صحة والده

يوسف ماجد الكدواني كشف عن أن والده ليس مصابًا بأي مرض جلدي وأن حالته الصحية جيدة، كما أن الصور التي انتشرت له مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، دوت الخليج صور من كواليس فيلم "تراب الماس" الذي ظهر فيه ماجد، حيث إنه في نهاية الأحداث يصاب بحالة مرضية صعبة بعد تناوله "تراب الماس"، ومن أعراض تلك الحالة "الطفح الجلدي"، والذي ينتهي بالوفاة.

كذلك حرص نجل ماجد الكدواني على نفي امتلاك والده لأي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد نشر مقطع فيديو لوالده عبر فيسبوك، والذي تحدث من خلاله على عدم تعامله مع السوشيال ميديا وأنه لا يمتلك أي حسابات رسمية، لينفي بذلك حقيقة الصور المتداولة، ويطمئن الجميع على حالته الصحية.

أحدث أعمال ماجد الكدواني

الجدير بالذكر أن فيلم "تراب الماس" الذي تم تداول بعض صور ماجد الكدواني منه، عُرض في عام 2018، وهو من بطولة آسر ياسين ومنة شلبي وإياد نصار ومحمد ممدوح وشيرين رضا وأحمد كمال وعزت العلايلي وغيرهم ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد

وكان أحدث ظهور فني للنجم المصري، في مسلسل "الاختيار 2"، والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار وبشرى ومجموعة من ضيوف الشرف من بينهم أحمد حلمي وأحمد عز وكريم فهمي ومحمد فراج وأحمد فهمي وأحمد سعيد عبد الغني وآخرين.