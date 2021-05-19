نقل الفنانة فاطمة الكاشف نجمة "البخيل وأنا" إلى المستشفى بعد تدهور حالتها بسبب كورونا

فاطمة الكاشف الفنانة المصرية وزوجة الممثل المصري جمال عبد الناصر،تعاني حاليًا من أزمة صحية شديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث تم نقلها إلى العناية المركزة في مستشفى العجوزة، بعد نقص نسبة الأكسجين في الدم.

نقل الفنانة فاطمة الكاشف إلى المستشفى

فاطمة الكاشف أقلقت الجمهور على حالتها الصحية حيث نشرت عدة صور لها على فيسبوك، ظهرت فيها من داخل المستشفى، وعلقت قائلة: "أنا الآن في المستشفى محجوزة لأني تعبانة جدا، الأكسجين قل في الدم عن طبيعته وربنا يستر".

ووجهت الفنانة المصرية رسالة شكر إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وقالت: "أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكي ووزيرة الصحة، والغالية نهال عنبر، على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة، ربنا يحفظكم بخير وصحة يا رب العالمين، وأشكر أيضا مدير مستشفى العجوزة، على الاهتمام وحسن الاستقبال وربنا يشفي كل مريض، أعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم".

تدهور الحالة الصحية لفاطمة الكاشف

وقبل نقلها إلى المستشفى، كانت فاطمة الكاشف قد نشرت تدوينة عبرت خلالها عن تدهور حالتها الصحية بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فكتبت: "يمكن يكون ده آاخر بوست اكتبه، أتمنى أن تدعوا لي بالرحمة والمغفرة ولا تنسوني بالدعاء، الله أعلم النهاية امتى، الحمد لله انا سعيدة بمحبتكم جدا ده رزق من ربنا كبير ربنا يراضيكم بكل الخير يارب، وراضية بكل اللي يجيبه ربنا ويارب يكون ربنا راضي عني هو ده المهم ويحسن خاتمتي اللهم امين".

فاطمة الكاشف تطالب متابعيها بالدعاء

وأضافت: "اليوم للأسف أثبتت التحاليل والآشعة المقطعية على الرئة للمرة الثانية إصابتي بالكورونا انا تعبت جدا يارب اشفيني واشفي كل مريض يارب العالمين، دعواتكم يا أحبابي لأني اليوم تعبانة جدا وربنا يحفظكم من الفيروس اللعين خلوا بالكم أرجوكم الموضوع صعب جدا والله وربنا يرفع عن العالم أجمعين هذا الوباء الذي حصد أرواح كثيرة ومازال ربنا يستر اعذروني أصدقائي واحبابي مش قادرة ارد على التليفون غصب عني دعواتكم الطاهرة.

وتفاعل عدد كبير من أصدقاء ومتابعي الفنانة المصرية، مع تدويناتها وتمنوا لها السلامة والشفاء العاجل من فيروس كورونا، كما طالبوها بأن تقوم بطمأنتهم على حالتها الصحية أولا بأول.

من المعروف أن فاطمة الكاشف دوت الخليج ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها الفنية في منتصف الثمانينيات، وتخصصت في التمثيل للمسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية، واشتهرت بشخصية زوبة في مسلسل "البخيل وأنا" في عام 1991، ومن المسلسلات التي شاركت فيها أيضًا"عمر بن عبد العزيز، عايش في الغيبوبة، طيري يا طيارة، أهل الهوى، قصر العشاق، كيد الحموات" وغيرها من الأعمال.