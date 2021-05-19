وزير السياحة : انتهاء تطعيم عاملي السياحة في جنوب سيناء والبحر الأحمر...

قال وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العناني، ان مايو الجاري سيتم الإعلان عن انتهاء تطعيم العمالة السياحية المصرية بالبحر الأحمر و جنوب سيناء ، من فيروس كوفيد ١٩ .

وأكد وزير السياحة والآثار خلال لقائه وكالة الانباء الفرنسية ، أن السياحة صناعة مهمة للاقتصاد ، ولذلك أعطيناها أولوية للتطعيمـ ووسنشهد تباعا تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة في مصر.

وأعرب عن أمنياته قائلا: أعتقد أنه سيتم زيادة عدد السائحين القادمين لمصر في القريب العاجل خاصة مع بداية فتح الأسواق المصدرة للسياحة والتخفيف من الإجراءات الوقائية و الاحترازية مثل الوطن العربي و أوروبا وروسيا .

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