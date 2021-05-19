هنا الزاهد توضح صورة جلوسها بجانب قائد الطائرة فى تنزانيا

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على توضيح قصة الصورة التي نشرتها أمس وهى تجلس بجوار قائد طائرة خاصة أثناء رحلتها التي تقضيها حاليا خارج البلاد.
وكتبت هنا عبر خاصية ستورى على إنستجرام، قائلة:" للتوضيح للناس اللى بتقول بتصور إزاى في كابينة، الطائرة مفيهاش كابينة أصلا زى ما انتوا شايفين في واحد قاعد جنب الطيار بيصور من السياح في تنزانيا وده طيران تنزانى ومش ممنوع هنا تعقد جنب الطيار".
وشاركت الزاهد فى موسم رمضان السابق، مع النجم محمد إمام، بمسلسل "النمر"، ومشاركة كل من محمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
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