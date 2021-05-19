لجنة كُتّاب وأدباء شمال الباطنة تنفذ أكثر من 100 فعالية منذ تأسيسها العام الماضي

في ثقافة وفنون 19 مايو,2021

صحم ـ العمانية: تعمل لجنة كتاب وأدباء محافظة شمال الباطنة من خلال التنسيق مع الجمعية العمانية للكُتّاب والأدباء على إيجاد بيئة ملائمة للإنتاج الأدبي والفكري، وصناعة حراك ثقافي في المحافظة عن طريق تحفيز وتشجيع الكتاب على الكتابة الإبداعية في مختلف فنون المعرفة الأدبية، والبحث العلمي المتعلق بها، في ظل وجود أكثر من 100 عضو في اللجنة بمختلف مجالاتهم الأدبية.

وقد أوضح الدكتور خالد العلوي ـ رئيس لجنة كُتّاب وأدباء محافظة شمال الباطنة بأن اللجنة استطاعت خلال عام من تأسيسها في شهر مايو الماضي تنفيذ نحو 100 فعالية تمثلت في عقد برامج حوارية وندوات ومحاضرات وأمسيات علمية وثقافية وشعرية جاء جميعها لربط الأدباء والباحثين بالبيئات العلمية التي يمكن أن تعمل على تنميتهم فكريًا وأدبيًا، ونشر ثقافة العمل التطوعي بينهم، والعمل على تذليل كل التحديات التي قد تقف حائلًا أمامهم من أجل تحقيق أهدافهم التي تمثل اللجنة والعمل على ربطهم بالجمعية الأم في مسقط بالإضافة إلى ربط اللجنة بباقي المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشار العلوي إلى أن اللجنة أعدت لهذا العام برنامجًا طموحًا يشتمل على مجموعة من البرامج منها ندوة الهوية الوطنية في ضوء رؤية عُمان 2040، وندوة الحركة البحثية ودورها في إدارة الأزمات العالمية، وحلقة نقاشية حول أثر عام 2020 في نفوس الشعراء وجلسة حوارية حول ولاية الخابورة تاريخ عريق وحاضر مشرق، والاستفادة من الثورة الرقمية في خدمة البحث العلمي، والاستفادة من الثورة الرقمية في خدمة البحث العلمي، وندوة أين يقف المسرح من المجتمع، وهي فعالية تقام بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، والتحديات التي يواجهها الباحث في فترة جائحة (كوفيد ـ 19) والمخطوطات العمانية وقيمتها الحضارية، ودور مجلس البحث العلمي في دعم الحركة البحثية في السلطنة، وحلقة نقاشية حول انخفاض مستوى الشعر الشعبي لغويا وفكريا، والفنون الشعبية وأثرها في تطور الشعر الشعبي، ودور معارض الكتاب في الكتابة والتأليف: معرض مسقط الدولي للكتاب مثالًا.

وأكد العلوي أنّه من ضمن برامج خطة العام الحالي تنفيذ ندوة تمكين العمل الشبابي التطوعي في السلطنة، والدراسات العلمية ودورها في التحولات المجتمعية، والشعر الشعبي بين ثورة الإعلام الرقمي والحنين إلى النشر، وتصميم مقطع فيديو عن آخر الدراسات والبحوث في الطاقة الشمسية، وصناعة المحتوى الإعلامي، وتاريخ عُمان البحري ودورة بناء العلاقات الخارجية للسلطنة، وملتقى علمي للباحثين على مستوى السلطنة، وحلقة نقاشية حول: كيف تعود الأسواق الأدبية إلى الحياة؟، وشخصيات عمانية عبر التاريخ، وغيرها من الفعاليات الأخرى التي تسعى من خلالها اللجنة إلى خدمة الكتاب والأدباء وتنمية إبداعاتهم الفكرية.

وقال رئيس لجنة كُتاب وأدباء محافظة شمال الباطنة: إن اللجنة إلى جانب تلك الفعاليات تنفذ برامج حوارية منها برنامج ومضة الذي يسلط الضوء على سيرة الكتاب والأدباء بمحافظة شمال الباطنة وبرنامج قراءات الذي يقدم قراءات مختلفة لمجموعة من المؤلفات وبرنامج لقاء الأسبوع الذي يعمل على استضافة مجموعة من الكتاب والأدباء والمختصين في المجالات المختلفة المتعلقة بعمل اللجنة وأنشطتها.