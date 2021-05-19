هل يعتزل محمد صبحي الفن على خطى شقيقه مجدي صبحي ؟

الفنان محمد صبحي وجه رسالة جديدة يرد فيها عن الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية والتي تؤكد اعتزاله الفن، وذلك بعدما كشف شقيقه الفنان مجدى صبحي اعتزاله الفن بشكل نهائي.

محمد صبحي يكشف حقيقة اعتزاله الفن

محمد صبحي الفنان الكبير نشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" تنويه يكشف من خلاله عن حقيقة الأخبار المتداولة عن اعتزاله للفن، حيث انتشرت تغريدة عبر حساب يحمل اسم الفنان المصري على "تويتر" يشير إلى قراره بالاعتزال بشكل نهائي.

محمد صبحي نفى هذه الشائعات وأكد أن الحساب الذي نشر التغريدة مزيف وأن خبر اعتزاله الفن غير حقيقي، كما أكد أن الأخبار التي ينشرها هذ الحساب كاذبة فكتب النجم المصري: "هناك حساب مزيف علي تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخباراً غير حقيقية ويكتب علي لساني خبر اعتزالي الفن.. هذة الأخبار كاذبة تماماً".

محمد صبحي يستعد لعمل مسرحي جديد

محمد صبحي أكد على بداية تحضيره لعمل مسرحي جديد سوف يقدمه خلال الفترة القادمة، في رسالة يؤكد فيها أنه مستمر في أعماله الفنية ولم يتأثر بما تردد من أخبار كاذبة، فكتب الفنان محمد صبحي: "أنا الأن في بروڤات مسرحيتي القادمة بإذن الله".

محمد صبحي قد احتفل في شهر ديسمبر الماضي بمرور 50 سنة على مسيرته الفنية الطويلة والتي قدم من خلالها عشرات الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية، وسعى من خلال هذه الاحتفالية التي أقيمت على مسرح مدينة سنبل في العاصمة المصرية القاهرة على تكريم العديد من النجوم الذين شاركوه في رحلته.

شقيق محمد صبحي يعتزل الفن نهائيًا

مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي قد أعلن عن اعتزاله الفن بشكل نهائي في رسالة نشرها عبر حسابه على "فيس بوك"، أكد فيها أنه لم يعد قادرا على الاستمرار، وأنه غير قادر على تقديم تنازلات من أجل أن يشارك في أعمال فنية، ولهذا السبب جاء قراره فكتب مجدي صبحي: "أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيها أعمال محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب.. صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا هم شبهي ولا أنا شبههم".

وأضاف مجدي صبحي: "أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا أستطيع أن أقدم فن رخيص والحقائق أمامي.. السينما ماتت.. الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل والنادر منها، المسرح بيطلع آخر نفس وبالعافية في النهاية اتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عام فن محترم".